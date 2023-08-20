За словами голови ОВА, пошкодження зазнали більше 500 помешкань, більше 60 будинків, які знаходились поруч з місцем удару.

Кількість постраждалих від російського ракетного удару по центру Чернігова зросла до 148 людей, більше 40 перебувають у лікарні, повідомив голова обласної військової адміністрації Чернігова В'ячеслав Чаус в ефірі телемарафону.

"Ворог вчора забрав життя семи людей і ще 148 чоловік звернулись за медичною допомогою або були доставлені до лікарень. Станом на 6.20 в лікарнях Чернігова залишається 41 людина, їм надається вся необхідна допомога, 15 чоловік було прооперовано", - розповів Чаус.

Він також зазначив, що наразі активно тривають роботи з очищення центру міста і триває обстеження всіх житлових будинків та установ, щоб оцінити розмір збитків.

Відео дня

За словами голови ОВА, пошкодження зазнали більше 500 помешкань, більше 60 будинків, які знаходились поруч з місцем удару.

Він додав, що на місці працюють також правоохоронці, документуючи скоєний злочин, працюють соціальні служби і також у лікарні будуть працювати психологи.

Удар по Чернігову - що відомо

19 серпня близько опівдня Росія завдала ракетного удару по центру Чернігова, який був у цей час переповнений людьми. Влучання було у будівлю драмтеатру, де проходив масовий захід.

Внаслідок удару загинули сім людей, серед яких шестирічна дівчинка. Також внаслідок удару загинули викладачка та співробітниця Національного університету "Чернігівська політехніка".

За останніми даними Нацполіції, кількість постраждалих внаслідок удару по Чернігову становила 144. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, більшість жертв на момент ракетного удару перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви.

Вас також можуть зацікавити новини: