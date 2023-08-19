Проведення виставки було оголошене заздалегідь.

У Чернігівському драмтеатрі проходила виставка дронів, коли в нього влучила російська ракета. В цей момент там було багато цивільних.

Про те, що у Чернігові 19 серпня відбудеться виставка дронів, повідомлялося кілька днів тому. Де саме вона відбудеться, наперед не казали.

"Захід пройде в безпечному місті. З безпекових питань, адреса локації буде повідомлена за 4 години до події", - йшлося в анонсі.

Як повідомила в ефірі телемарафону журналістка Олександра Денисенко, яка була присутня на місці трагедії та встигла спустистися в укриття безпосередньо перед ударом, російська ракета прилетіла саме по виставці.

"Була виставка виробників дронів. І саме сюди був приліт", – сказала вона, зазначивши, що ймовірно ціллю удару була саме виставка, про яку "хтось передав інформацію" росіянам.

Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що серед постраждалих, ймовірно є діти.

"На жаль, за попередньою інформацією є загиблі та поранені, також через вибухову хвилю ймовірно постраждали діти. Це грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права!" – наголосив він.

Ракетний удар по Чернігову

Сьогодні близько опівдні російський агресор завдар ракетного удару по середмістю Чернігова. Пізніше президент Зеленський повідомив, що удар припав по центральному майдану, де розташовані політехнічний інститут та драмтеатр.

За даними мінстра внутрішніх справ Ігоря Клименка, внаслідок удару загинули п’ятеро людей, травмовано 37. Серед них чимало дітей.

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