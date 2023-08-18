З тих, хто потрапив до полону в цей період, кожен п’ятий здався добровільно.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов наголошує, що останніми тижнями кількість російських військовополонених в Україні значно зросла. Як передає кореспондент УНІАН, про це представник ГУР розповів під час брифінгу, зауваживши, що їх в Україні утримують згідно з нормами Женевської конвенції.

"Протягом останніх тижнів кількість російських військовополонених в Україні зросла і зросла значно. Лише за декілька тижнів активних дій українських Сил безпеки і оборони, як оборонних, так і наступальних, на понад 200 полонених росіян збільшився наш обмінний фонд", - повідомив він і додав, що це означає, що "повертати наших буде легше і активніше".

З цієї цифри, зауважив Юсов, кожен п’ятий здався добровільно. "Щодня 3-5 російських військовослужбовців здаються в полон за програмою "Хочу жить", - розповів він.

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Представник розвідки зауважив, що Україна готова до обмінів, але саме Росія блокує ці процеси і не цікавиться долею більшості своїх військовополонених.

"У нас продовжаться активні дії українських Сил безпеки і оборони, звільнення наших територій. Це означає, що російських полонених буде ставати більше", - сказав Юсов.

Водночас він зауважив, що кількість російських військовополонених в українському полоні та кількість українських – у російському не коментується, відповідно до позиції Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Зокрема, це пов’язано з перемовинами щодо повернення українських захисників та цивільних громадян.

Юсов зауважив, що за час повномасштабного вторгнення відбулося 48 обмінів, в рамках яких з російської неволі було повернуто 2 тис. 598 українських захисників та цивільних.

"Робота і підготовка над наступними (обмінами – УНІАН) триває. Ми чекаємо і сподіваємося, що найближчим часом будуть чергові добрі новини для родин наших захисників і захисниць. Але звичайно, роботи ще дуже і дуже багато", - зауважив Юсов.

Обмін полоненими у серпні

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня з російського полону вдалося повернути додому ще 22 українських військовослужбовців Збройних сил України. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому - 23.

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