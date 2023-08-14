Ще частина просить відтермінувати обмін до моменту закінчення їхнього контракту.

Деякі російські полонені відмовляються від обміну, або просять відтермінувати його до закінчення контракту, щоб не повертатися на війну.

Про це йдеться у матеріалі The Economist. Після потрапляння у полон окупанти значно змінили позицію про вторгнення військ Путіна в незалежну Україну.

Додому хочуть не усі

Один з полонених окупантів-зеків Андрій потрапив на фронт просто з колонії під Москвою. Вербувальники запропонували йому хорошу зарплатню та скасування судимості в обмін на шість місяців служби. Через два тижні після прибуття на фронт він наступив на міну та втратив ногу. Його врятували українські воїни. Так він потрапив у полон.

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"Якби я знав про наслідки свого рішення (воювати проти України - УНІАН), я б цього не зробив", - сухо каже він.

Зараз Андрій читає кримінальний трилер у таборі для військовополонених під Львовом, сподіваючись, що незабаром його обміняють. Шанси на обмін високі.

"Після того, як російські солдати потрапили в полон, вони пройшли через низку центрів утримування, перш ніж прибути в цей табір. Відвідувачів просять не повідомляти його точне місце розташування. Прибуття сюди означає, що ймовірним наступним кроком є ​​обмін, якщо тільки допити українськими спецслужбами не виявлять причетності військовослужбовця до воєнного злочину. Деякі полонені просять українську владу відкласти їхній обмін до закінчення терміну дії їхніх військових контрактів, щоб вони не були змушені знову воювати. Деякі просять не повертати їх взагалі. Але у такому разі вони будуть під вартою до закінчення війни, якщо не підуть добровольцями воювати в антипутінське добровольче формування, яке воює на боці України", - пише видання.

Точну кількість полонених назвати неможливо. Ахілл Депре, речник Міжнародного Комітету Червоного Хреста заявив, що особисто відвідав 1500 полонених з обох сторін. Втім, він наголосив, що є ще "тисячі таких, до яких нема доступу". Разом з тим Депре відмовився розголошувати, чи надали обидві сторони повний доступ до полонених.

Зразковий табір для окупантів

Видання пише, що львівський табір є зразковим. Відповідно до Женевських конвенцій, полонених не закривають в камерах. Кшиштоф Яновський з Управління Верховного комісара ООН з прав людини каже, що умови в таборі "раніше не викликали в нас серйозних проблем і з часом постійно покращуються". Як це дозволено конвенціями, рядових солдатів залучають до роботи. В одній кімнаті чоловіки сидять за столом і склеюють паперові пакети, інші - виготовляють садові меблі. Офіцерів не примушують працювати, але вони тут "рідкісні птахи".

Прес-секретар Українського координаційного штабу з питань лікування хворих Петро Яценко розповів, що типи в'язнів, які проходили через табір, були різними. Коли почалося вторгнення 2022 року, прибули переважно бойовики з Донецька та Луганська. У другій хвилі було багато найманців з групи "Вагнера". Тепер, за його словами, приблизно одна третина військовослужбовців - це зеки, як Андрій, які були завербовані до так званих штрафних військових частин "Шторм", третина - це мобілізовані чоловіки, а третина - кадрові солдати .

У львівському таборі багато росіян виглядають набагато старшими за свої роки. Багато з тих, кого завербували з в'язниці, були хворими та слабким.

"Дуже важко повірити, що вони могли бути корисними, окрім як артилерійське м'ясо", - каже Яценко.

Російська армія почала набір "м'яса" у в'язницях на початку року - на піку погіршення відносин з "Вагнером". Втім, ПВК забрал з колоній кращих зеків. Більшість російських військовополонених проводять в Україні в середньому місяці, але багато українців, які повертаються з Росії, перебувають там більше року. Третина українців, які повертаються з полону, вважалися зниклими безвісти через те, що Росія не ділиться з Україною інформацією про своїх полонених.

Жалюгідний звіт ООН - ніякої об'єктивності

"У березні ООН опублікувала жалюгідний звіт про полонених. Фахівці організації мали повний доступ до слідчих ізоляторів в Україні, але не мали доступу до жодного в Росії чи на окупованих територіях. Інформація про умови полонених в РФ надходила від звільнених українських воїнів. На основі кількох сотень інтерв’ю було виявлено, що 92% тих, хто був у полоні росіян, стверджували, що зазнавали жорстокого поводження або тортур, тоді як ця цифра становила 49% для полонених, яких утримує Україна", - пише видання.

За словами Депре, момент найвищого ризику насильства зазвичай настає "в перші години після потрапляння у полон". За словами Яновського, "з російської сторони жорстоке поводження триває протягом усього полону".

У львівському таборі більшість опитаних окупантів сказали, що з ними не поводилися жорстоко. Щоправда, у момент опитування українські військові були поруч. Кілька чоловіків, відвівши погляд вниз, сказали, що не хочуть про це говорити.

Обидві сторони відкидають інформацію про страти військових, що потрапили у полон, хоч окупанти й самі публікували докази своїх воєнних злочинів. У звіті ООН зазначається, що Росія не підтверджує страти полонених. Водночас звіт фіксує "жахливу кількість жорстокого поводження з боку українців".

"Більшість постраждалих від тортур і жорстокого поводження скаржилися на побиття прикладами, дерев’яними битами, палицями та кулаками… і на те, що їх змушували годинами стояти на колінах під час допиту", – йдеться у повідомленні .

У так званому звіті також відзначається "широко поширена модель", коли полонених знімають на відео, змушуючи кричати гасла, а відеоролики жорстокого поводження та приниження "розповсюджуються в соціальних мережах".

"Ця війна даремна"

В Україні полонених дозволено дзвонити додому, але ці дзвінки не є приватними. Полонені можуть попросити свою родину надіслати гроші, щоб вони могли купити солодощі, каву та засоби особистої гігієни у тюремній крамниці.

"Я живий. Зі мною все добре. Я в Україні. Я у в’язниці, але до мене добре ставляться", – сказав Олексій із Липецька, який прибув до табору кількома годинами раніше.

"Я тебе шукала", - сказала його мати.

За словами Яценка, багато громадян вірять у російську пропагандистську лінію, що вони вели справедливу війну проти "нацистів". Але принаймні деякі з полонених у цьому таборі змінили свою позицію.

"Я вважаю, що ця війна дарма. Я хочу повернутися додому", - сказав полонений Кирило.

Полонені окупанти в Україні

Нещодавно Міністерство юстиції показало, в яких умовах Україна утримує російських військовополонених. Цей табір під охороною, для путінських військових надають і медпослуги.

Журналіст ТСН раніше розповідав, що росіяни у секретному таборі "живуть у шоколаді". Їх годують за стандартами офіцерів ЗСУ. В установі є свій кухар.

Журналісти побували в одному з таборів, але не почули слів каяття від загарбників. Їм пропонують триразове харчування, зал для перегляду новин, книги та лікування – це умови утримання російських військовополонених у таборі на заході Україні.

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