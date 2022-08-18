Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Харкову зросла до 17.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Масований ракетний обстріл Харкова та Краснограда, влаштований росіянами, – це акт тероризму та порушення усіх існуючих правил війни. Російські терористи цілеспрямовано ударили ракетами по житлових будинках в Слобожанському та Салтівському районах Харкова та в м. Красноград. Також ракетним ударом знищена адмінбудівля в Холодногірському районі Харкова", - зазначив він.
За словами голови ОВА, протягом дня рятувальники розбирали зруйновані будинки.
"На жаль, з-під завалів дістали тіла ще 7 загиблих. Таким чином, станом на зараз в Харкові загинуло 17 людей, в тому числі хлопчик 2009 року народження, поранено 42 людини", - розповів він.
Синєгубов також повідомив, що у Краснограді від рук росіян у власному будинку загинуло подружжя, а їхній 12-річний син був викинутий вибуховою хвилею з будинку у двір та отримав серйозні поранення.
"Він доставлений до Харкова, де медики надають необхідну допомогу. Крім того, в Краснограді ще 2 поранених", - додав очільник ОВА.
Як повідомляв УНІАН, 17 серпня окупанти в черговий раз обстріляли Харків. Удар прийшовся по гуртожитку.
Сьогодні, 18 серпня, близько 4:30 ворог здійснив пуски ще 8 ракет з російського міста Бєлгород в напрямку Харківщини. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджені будівлі, об'єкти інфраструктури, сталися пожежі. Зокрема, у Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована. Повідомлялось про двох загиблих людей, 18 – дістали поранення, в тому числі двоє дітей.