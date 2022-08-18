Крім цього, поранення отримали 42 людини.

Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Харкову зросла до 17.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Масований ракетний обстріл Харкова та Краснограда, влаштований росіянами, – це акт тероризму та порушення усіх існуючих правил війни. Російські терористи цілеспрямовано ударили ракетами по житлових будинках в Слобожанському та Салтівському районах Харкова та в м. Красноград. Також ракетним ударом знищена адмінбудівля в Холодногірському районі Харкова", - зазначив він.

За словами голови ОВА, протягом дня рятувальники розбирали зруйновані будинки.

"На жаль, з-під завалів дістали тіла ще 7 загиблих. Таким чином, станом на зараз в Харкові загинуло 17 людей, в тому числі хлопчик 2009 року народження, поранено 42 людини", - розповів він.

Синєгубов також повідомив, що у Краснограді від рук росіян у власному будинку загинуло подружжя, а їхній 12-річний син був викинутий вибуховою хвилею з будинку у двір та отримав серйозні поранення.

"Він доставлений до Харкова, де медики надають необхідну допомогу. Крім того, в Краснограді ще 2 поранених", - додав очільник ОВА.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня окупанти в черговий раз обстріляли Харків. Удар прийшовся по гуртожитку.

Сьогодні, 18 серпня, близько 4:30 ворог здійснив пуски ще 8 ракет з російського міста Бєлгород в напрямку Харківщини. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджені будівлі, об'єкти інфраструктури, сталися пожежі. Зокрема, у Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована. Повідомлялось про двох загиблих людей, 18 – дістали поранення, в тому числі двоє дітей.

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