Голова Миколаївської ОВА вже довгий час не записував подібних відеозвернень, проте сьогодні відзначився роликом на тлі "локдауну" у Херсоні.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в п'ятницю, 5 травня, неочікувано звернувся до українців з проханням від ЗСУ на тлі новин про цілодобову комендантську годину у Херсоні.

Він закликав громадян не фотографувати та не публікувати переміщення військової техніки, а також особового складу української армії. Відповідний ролик Кім опублікував в Telegram.

"За проханням військових, звертаюся до Миколаївщини. Будь ласка, наступний проміжок часу не публікуйте, не фотографуйте, ніяк не фіксуйте переміщення військової техніки, особового складу, напрямків, нічого", - сказав голова ОВА.

Кім натякнув, що це "дуже" допоможе нашим військовим досягти перемоги на фронті.

Південні області Україні перейшли в режим "готовності" до контрнаступу

Нагадаємо, що наразі підконтрольні території півдня України перейшли в режим "очікування" змін на фронті. Йдеться про трьохденний "локдаун", який вже оголосили в Херсоні - міста області, яка є стратегічно важливою для деокупації Кримського напівострова.

Так, мешканців Херсона попередили про затяжну комендантську годину: вона триватиме з вечора 5 травня до 06:00 8 травня. Як оголосили в ОВА, в цей час люди мають бути вдома та не виходити на вулиці. Місто також буде закрите на вʼїзд та виїзд.

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