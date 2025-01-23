Судячи з риторики Трампа, він віддає перевагу швидкому вирішенню війни, яку розвʼязала Росія, але не звертає уваги на умови такого врегулювання, каже Болтон.

Колишній радник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон висловив своє занепокоєння підходом республіканця до завершення війни РФ проти України.

У коментарі "Суспільному" Болтон сказав, що, судячи з риторики Трампа, він віддає перевагу швидкому вирішенню війни, яку розвʼязала Росія. При цьому він не звертає уваги на умови такого шляху врегулювання.

За словами ексрадника, Трамп може встановити жорсткі дедлайни для переговорів. Якщо він це зробить, це, імовірно, грало б на руку РФ. До того ж, такий підхід міг призвести до сценарію, коли Росія збереже контроль над окупованими територіями України.

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"Кіт Келлог написав перед виборами про те, як вести переговори, погрожуючи Україні припиненням військової підтримки з боку Сполучених Штатів, якщо вона не буде вести переговори. Погрожував додатковими санкціями проти Росії, якщо вона не буде вести переговори. Мене хвилює, що це також грає на руку Росії. Я думаю, що Путін вітав би припинення вогню, яке дозволило б Росії продовжити контролювати 10 відсотків території України", – пояснив він.

Крім того, як каже Болтон, такі допомовленості можуть негативно вплинути на євроатлантичні прагнення України. За словами колишнього радника Трампа, президент США має схильність будувати міжнародні відносини на основі особистих контактів із лідерами інших країн, і це може становити загрозу, адже "Путін холоднокровний".

"Трамп – людина, за якою, головні рішення. Всі знають, що спочатку він сказав, що вирішить війну за 24 години, зібравши Зеленського та Путіна в одній кімнаті. Очевидно, цього не станеться і в жодному разі це не спрацює. Це займе набагато більше ніж 24 годин, як зараз визнає сам Трамп. Але дуже важливо наголосити Кіту Келлогу, Трампу та всім в адміністрації, що не може бути угоди за спиною України. Насправді угоди за спиною Росії теж бути не може", – продовжив Болтон.

Пропозиції, що передбачали б замороження конфлікту на нинішній лінії фронту чи встановлення нових кордонів без урахування українських інтересів, теж викликають у Болтона занепокоєння. На його думку, якщо Трамп прийме ідею Венса, це рішення не піде на користь Україні.

Колишній радник Трампа наголосив на важливості донесення до нового президента США необхідності підтримки України. Він також дав рекомендацію:

"Моя рекомендація полягала б у тому, щоб постійно пояснювати Трампу, чому сам факт вторгнення Росії є демонстрацією того, що гарантії безпеки потрібні, як би не виглядало територіальне врегулювання".

Війна в Україні: останні заяви Трампа

Новий президент США Дональд Трамп пригрозив Росії серйозними санкціями, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін не погодиться швидко закінчити війну, яку РФ розвʼязала проти України. Американський лідер наголосив, що якщо угоду не буде укладено найближчим часом, "у нього не залишиться вибору", окрім як запровадити високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає США та іншим країнам.

Під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті після інавгурації, яка відбулася 20 січня, Дональд Трамп також зауважив, що правитель РФ Путін "руйнує" Росію, відмовляючись укласти угоду про припинення війни в Україні. Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський хоче укласти мирний договір.

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