Всі бригади сформовані і готові до участі в бойових діях.

Україна готує військових у бригадах "Гвардії наступу", а не поліцейські війська з кийками та газом. Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко сказав в інтерв’ю BBC Україна.

Він зазначив, що "Гвардія наступу" - це підрозділи національної гвардії, прикордонної служби і нацполіції, які сформовані на добровільних засадах з тих людей, які захотіли приєднатися до наших сил безпеки і оборони в період, коли плануються штурмові, наступальні дії на ворога. При цьому запевняє, що тут не йдеться про піар-кампанію.

За його словами, формується вісім бригад і плюс дев'ята добровольча бригада "Хартія" . "Під час наступальних дій будуть у підпорядкуванні сил оборони. Це для того, щоб зняти всі питання щодо участі або неучасті бригад в бойових діях з Росією. На сьогодні всі наші бригади повністю сформовані і готові за вказівкою верховного головнокомандувача і головнокомандувача ЗСУ разом з силами оборони взяти участь в бойових діях", - наголосив Клименко. При цьому зазначив, що ці підрозділи будуть виконувати не тільки штурмові дії, вони будуть боротися з диверсійними групами, брати участь і в стабілізаційних заходах на деокупованих територіях. За його словами, середній вік добровольців - 35 років.

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На запитання чи йдеться про приблизно 30-40 тисяч бійців в цих бригадах, Клименко наголосив, що вони на 100% сформовані по чисельності, але точну цифру з питань безпеки не сказав. При цьому повідомив, що було близько 40 тисяч заявок від охочих і вони ще опрацьовуються, тому нові бригади будуть ще формуватись.

Клименко наголосив, що йдеться про нові підрозділи, які сформовані з кістяка - командирів, які пройшли бойові дії, мають досвід участі у війні - вони вчать молоде поповнення.

Клименко сказав, що всі бригади і ЗСУ, і "Гвардії наступу" приблизно мають однакове озброєння, можливо, лише за винятком деяких видів озброєння, в першу чергу важкого. "Танки в нас є, але не "Леопарди", звичайно. Та я думаю, що найближчим часом ми будемо нормально справлятися і з такими танками", сказав він. Клименко також додав, що на озброєнні у "Гвардії наступу" є автомобілі, бронетранспортери, артилерія, мінометне озброєння.

Клименко наголосив, що основна мета створення цих підрозділів - в складі сил оборони здійснити штурмові дії для звільнення території нашої держави і вийти на кордон 1991 року. Він розповів, що зараз новостворені підрозділи керуються з боку командувача НГУ, голови Держприкордонслужби і голови Нацполіції, але після того, як ці підрозділи будуть висунуті в район бойових дій, відповідно до наказу головнокомандувача ЗСУ, то вони будуть виконувати військові завдання, які сформує генштаб і командування військового напрямку.

На запитання, що деякі експерти закидають, що МВС начебто формує "власну армію", яка буде захищати владу і розганяти протести, Клименко перепитав "Тобто ви вважаєте, що на танках і БТР "Гвардія наступ" зайде в мирні міста?" За його словами, на полігоні військові новостворених підрозділів стріляють з гранатомета, з великокаліберного кулемета, з артилерії. "І при цьому ми говоримо, що вони мають в містах працювати? Так, вони мають працювати в містах, але в заходах по стабілізації і знищувати ворога там. Як це було в Ямполі, Лимані і ще в десятках міст Харківської області, які ми визволяли, і на півночі нашої держави з початку широкомасштабної війни", - зазначив Клименко.

При цьому він наголосив, що йдеться про підготовку "військових, а не поліцейські війська з кийками і газом". За його словами, цим "експертам" треба розуміти, що ці хлопці будуть гинути і отримувати поранення. "Я бажаю тим людям, хто таке пише, піти в госпіталь, де лежать поліцейські, прикордонники і нацгвардійці. Без очей, без рук, без ніг. Піти і подивитися, чи ми їх так готували, щоб вони вулиці зачищали і в масових заходах брали участь", - сказав міністр.

Клименко зазначив, що йдеться про добровольців, які свідомо вибрали в які підрозділи йти воювати. "Ми все зробили, щоб люди нам повірили. Повірте, мотивований боєць набагато ефективніший. І ми цю мотивацію намагаємося підтримувати всіма силами. Не все так просто, не все так легко в комплектуванні і озброєнні. Щоб ви розуміли, логістика займає 30% від усіх сил, які ми тратимо на формування цих бригад. І ще 50% - тренування, як командно-штабні, так і тренування кожного бійця", - розповів міністр.

"Гвардія наступу" - що відомо

Як відомо, ідея створеня проекту "Гвардія наступу" була озвучена попереднім міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським, який загинув в авіакатастрофі в Броварах.

Набір добровольців розпочався 2 лютого 2023 року. 1 квітня Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про продовження набору до "Гвардії наступу" для формування резерву. На потреби її прокурори віддали конфісковані у злочинців автомобілі, зброю, боєприпаси.

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