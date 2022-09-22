Серед звільнених також 10 іноземців, які воювали за Україну, і яким погрожували смертю.

У межах обміну звільнили 215 українських воїнів-героїв. Обмін проходив у Туреччині.

Про це у Telegram повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"215 воїнів-героїв вільні. Це військові, поліцейські, Нацгвардійці, прикордонники, бійці ТРО, митники, цивільні. Серед них офіцери, Герої України, захисники "Азовсталі".

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Зокрема з російського полону вдалося звільнити 118 військовослужбовців Національної гвардії, 9 поліцейських та 9 прикордонників", - сказано в повідормленні. В ньому зазначається, що серед звільнених також 10 іноземців, які воювали за Україну, і яким погрожували смертю.

"Україна обміняла своїх героїв на 50 громадян Росії та особу з українським паспортом – Віктора Медведчука", - повідомляє МВС.

При цьому зазначається, що за дорученням президента України Володимира Зеленського в процесі обміну брали участь міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та начальник Головного Управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. В повідомленні сказано, що обмін проходив в Туреччині.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 21 вересня, з російського полону повернули 215 осіб. В Офісі президента повідомили, що 200 захисників України обміняли на народного депутата, одного з лідерів "ОПЗЖ" та кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Також з російського полону звільнили 10 іноземних військових, що служили в лавах Збройних сил України. Відзначається, що вдалося повернути тих, кого "засудили" до смертної кари в так званій "ДНР".

Крім цього, було звільнено пʼятеро командирів ("Азова" – Денис "Редіс" Прокопенко, Святослав "Калина" Паламар, Олег Хоменко, 36-ої бригади – Сергій "Волина" Волинський, та 12-ої бригади НГУ Денис Шлега).

Як зазначив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, серед обміняних є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині.

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