Серед причин, чому Росія готується до можливого наступу на Україну, Лисенко назвав проблеми з водою в окупованому Криму та падіння рейтингу Володимира Путіна.

Російські війська, які останнім часом стягують військову техніку до кордону з Україною, можуть піти у наступ до 9 травня.

Таку думку висловив полковник, екс-речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook.

«Думаю, що питання початку російської атаки на українську територію лише питання часу. Військові раші намагаються зрозуміти формат можливої участі військових НАТО у підтримці України і розрахувати свої сили. Чим більше попереджень буде лунати із Заходу, тим надовше відтягуватиметься час "Ч". Зігнати до державного кордону України беспрецедентно величезну кількість військ не пояснюється просто навчаннями. Доволі недешеві ці "ганялки" ешелонів просторами раші», - написав він.

Серед причин, чому Росія готується до можливого наступу на Україну, Лисенко назвав:

проблеми з водою в окупованому Криму;

падіння рейтингу Володимира Путіна.

Крім того, атакувати Україну, на його думку, Путін може для того, аби:

відвернути увагу росіян від економічної кризи;

продемонструвати силу для західних опонентів.

«Що ще відтягує час наступу? Немає "зеленки"- після зими дерева ще не покрилися зеленню і маскування бойової техніки буде майже неможливе. На деяких ділянках грунт доволі вологий і м'який, що не дозволить техніці швидко пересуватися», - зазначив Лисенко.

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На його думку, масштабна атака може бути приурочена до 9 травня.

«Чому це може статися до 9 травня? По всій раші розпочалася потужна підготовка до параду до Дня Перемоги. Не виключено, що в цей день війська раші захочуть пройтись вулицями захоплених українських міст - така собі психологічно підйомна для рашистів ритуальна подія до річниці Перемоги», - зазначив Лисенко.

Також він нагадав, що про підготовку до наступальних дій може свідчити підготовка російських лікарень до масового прийому поранених.

«Американський генерал, казав, що перед наступом треба дивитися на розгортання госпіталів ворога. Можливо, він правий, але не в цьому випадку. Раша заздалегідь готується до чогось серйозного, як із захопленням Криму. Так от, починаючи з 2014 року, усі прикордонні та наближені до кордонів України цивільні лікарні, клініки регулярно під керівництвом військових проходять підготовку із масового прийому поранених зі створенням банку крові. Польові ж шпиталі розгортаються протягом доби. Крім цього, цивільні суда азовської флотилії та Чорного моря проходять тренування із завантаження та перекидання водним шляхом військової техніки та бойових підрозділів. Можете перевірити - кожен капітан рашистського судна має бойовий формуляр», - наголосив полковник Лисенко.

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Стягування військ Росії до кордону України

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.

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Автор: Денис Прядко