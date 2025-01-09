Леммі сказав, що "малоймовірно", що угода буде досягнута 21 січня.

Потенційна мирна угода між Росією та Україною може бути укладена через кілька тижнів після того, як обраний президент США Дональд Трамп повернеться до влади. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі, пише The Sun із посиланням на його інтерв’ю BBC Radio 4. Він також уточнив, що це може статися ближче до Великодня.

Як зазначає видання, 9 січня Леммі сказав, що "малоймовірно", що угода буде досягнута 21 січня. Однак він повідомив "неймовірні подробиці про мирний план Трампа", який, на його думку, може запрацювати лише за кілька тижнів після інавгурації, яка, як відомо, запланована на 20 січня.

"Дональд Трамп ще не при владі. Я думаю, що, з того, що я бачив за останні кілька днів, є ознаки невеликого відштовхування щодо того, що певним чином угода буде досягнута 21 січня… Я думаю, що зараз це малоймовірно. І ми чуємо, що розклад дещо змістився до Великодня", - цитує главу МЗС Британії видання.

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Водночас Леммі сказав радіостанції, що поки не бачить "жодних доказів" того, що Путін готовий сісти за стіл переговорів, щоб припинити війну. Також Леммі зазначив, що ера миру після холодної війни "закінчилася", а майбутня безпека Європи знаходиться "на вістрі ножа", йдеться у публікації.

"США намагатимуться залишити обидві сторони задоволеними угодою, яка заморозить конфлікт саме там, де він знаходиться зараз. Це дасть Росії землю, яку вона вкрала, але, у свою чергу, захистить кордон України, щоб запобігти будь-яким подальшим нападам у наступні роки", - пише видання.

Мирний план Трампа: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, західні ЗМІ з посиланням на обізнані джерела писали, що "мирний план" обраного президента США може передбачати відмову України від вступу до НАТО на 20 років і замороження лінії фронту без повернення територій. За словами джерел, Трамп поки не знає, як він переконає президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

Планам Трампа в Україні загрожує катастрофічне фіаско, якщо найближчим часом не буде нової великої допомоги від Сполучених Штатів. І тоді Україна, найімовірніше, програє війну протягом наступних 12-18 місяців. А поразку України буде важко уявити як щось інше, окрім як повне фіаско для Сполучених Штатів та їхнього президента Дональда Трампа, писали ЗМІ.

Нардеп Олександр Мережко наприкінці грудня після візиту до США повідомляв, що мирний план від новообраного президента США Дональда Трампа готовий або наближається до завершення його формування.

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