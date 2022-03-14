Окупант поскаржився у телефонній розмові на ставлення до себе на війні в Україні.

Українські спецслужби перехопили розмову російського загарбника, який розповідав про війну в Україні і про ставлення командира до солдатів.

"У місто, яке ми намагаємося увійти - взагалі не можемо, ніяк не вивозимо. Вже нікого не залишилося, всі відмовляються. Їх назад повертають, вони не можуть вже там (в Україні, - УНІАН), Всі ревуть. А ми цілий день сидимо в окопах. Я додому так хочу, що не можу вже", - сказав окупант своїй дівчині.

Також він додав, що не висипається на війні в Україні, а ще у нього багато синців по тілу від такого важкого життя. Крім того, він поскаржився на командира полку.

"Командиру полку на нас насрати. Йому головне, щоб ми взяли це місто. І щоб йому вигода якась була - може, медаль", - додав солдат РФ.

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