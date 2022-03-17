Під час комендантської години, що діяла з вечора 15 березня до сьогоднішнього ранку, вдалося затримати цілий ряд диверсійних груп.

Ситуація у Києві та області контрольована, продовжена комендантська година спрацювала.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Щодо ситуації у Києві, вночі наша ППО збила ракету, уламки впали в житловий будинок. Вчора було збито 4 літаки, 3 вертольоти. Не даємо можливості росіянам нікуди просуватись. Ситуація в Києві та області відносно стабільна та контрольована. Комендантська година спрацювала", - сказав він в додав, що українським правоохоронцям спільно з бійцями тероборони вдалося затримати цілий ряд диверсійних груп.

За словами радника міністра, найболючішою точкою по країні досі залишається Маріуполь. "Якщо говорити про ситуацію в цілому по країні, найболючішою точкою досі залишається Маріуполь. Однак місто стоїть, Маріуполь під українським прапором", - підкреслив він.

Також радник міністра відзначив, що в країні значно скоротилися випадки мародерства, в той час як російські загарбники продовжують вчиняти беззаконня на тимчасово окупованих територіях. "Ситуація з мародерством в цілому покращилась завдяки роботі небайдужих громадян спільно з поліцією і теробороною. Набагато страшніша ситуація з мародерством на окупованих Росією територіях. Вони виносять із хат і магазинів усе – від м'ясорубок і телевізорів до зубної пасти", - сказав Денисенко.

Як повідомляв УНІАН, комендантська година в Києві та Київській області діяла з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня.