Відсьогодні змінюється час комендантської години у Харкові.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.
"До уваги жителів Харкова: відсьогодні змінюється час комендантської години – із 20:00 до 06:00", – зазначив він.
Синєгубов нагадав, що під час комендантської години заборонено пересуватися містом пішки чи на автомобілі.
Харків, друге за величиною місто в Україні, живе під ракетними обстрілами з першого дня війни, Путінські війська безжально б'ють по спальних районах, історичних та адміністративних будівлях. Через постійні обстріли гинуть мирні жителі.
Як повідомляв УНІАН, за словами мера, з міста виїхало близько 30% людей. Водночас деякі вже повертається.