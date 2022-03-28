Вона триватиме із 20:00 до 06:00.

Відсьогодні змінюється час комендантської години у Харкові.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

"До уваги жителів Харкова: відсьогодні змінюється час комендантської години – із 20:00 до 06:00", – зазначив він.

Синєгубов нагадав, що під час комендантської години заборонено пересуватися містом пішки чи на автомобілі.

Харків, друге за величиною місто в Україні, живе під ракетними обстрілами з першого дня війни, Путінські війська безжально б'ють по спальних районах, історичних та адміністративних будівлях. Через постійні обстріли гинуть мирні жителі.

Як повідомляв УНІАН, за словами мера, з міста виїхало близько 30% людей. Водночас деякі вже повертається.

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