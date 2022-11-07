Вкрай важливо критично ставитися до відомостей, які подає російська сторона, зазначила заступниця міністра оборони.

Українські війська ведуть активну оборону на фронті та поступово витісняють ворога із зайнятих ним територій.

Про це повідомила під час інформаційного телемарафону заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Як тільки можна буде все говорити, ми про це повідомимо... Ми витісняємо і на південному, і на східному напрямку у певних регіонах... Зокрема, на сході є регіони, де ми поступово, але впевнено витісняємо ворога", - наголосила заступниця міністра.

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Чиновниця додала, що вкрай важливо критично ставитися до інформації, яку подають росіяни.

"Тому що війна - це, у тому числі, й мистецтво обману противника. І ми повинні розуміти, що з одного боку росіяни нібито демонструють дії щодо виводу певних сил і засобів, а з іншого боку - бачимо, що вони продовжують розвивати тимчасово окуповані території, наприклад, готуючи свої заходи з їх інтеграції в російський простір", - зазначила вона.

На думку заступниці міністра, через це не варто однозначно сприймати таку інформацію, а треба аналізувати її в комплексі з іншими даними.

"Сьогодні на півдні триває активна оборона, власне так само й на сході вона триває. Звісно, що динаміка війни різна. Є періоди, коли інтенсивність бойових дій дуже висока, коли ми бачили миттєве просування вперед та звільнення наших територій. Бувають інші фази війни як зараз, коли йде активна оборона, і наша перемога полягає у тому, що ЗСУ не здають при активному наступі жодного сантиметру української землі", - сказала Маляр.

Війна України з Росією - найважливіші новини

Армія України з кінця серпня веде контрнаступ на низці напрямків. Зокрема, вже звільнена майже вся Харківська область та деокуповано понад 80 населених пунктів у Херсонській. На частині Донбасу йдуть жорстокі бої.

За даними OSINT-аналітик Def Mon, з початку війни російська армія окупувала понад 200 тисяч квадратних кілометрів української території, а станом на 6 листопада українським воїнам вже вдалося звільнити 37% окупованих земель.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що в нашій державі вже ліквідували 76 460 загарбників.

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