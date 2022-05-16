За його словами, окупанти остерігаються, що українська армія зможе зайти в тил їх угрупування, тому перерізаються шляхи.

Контрнаступ Збройних сил України на Харківщині, який наразі відбувається, неможливо буде зупинити.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Думаю, цей наш контрнаступ буде неможливо зупинити, і росіяни це відчувають. Тому вони інколи хаотично відступають, підривають мости для того, щоб зупинити наш контрнаступ", - сказав він.

За його словами, росіяни остерігаються, що українська армія зможе зайти в тил їх угрупування, тому перерізають шляхи.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, на Харківщині російські війська готуються до наступу силами зосереджених поблизу Ізюма підрозділів.

Раніше УНІАН писав, що 227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України міста Харків витіснив російських окупантів та вийшов на ділянку державного кордону.

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