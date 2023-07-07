Українські захисники закріплюються на досягнутих рубежах.

У Міністерстві оборони України заявили, що втрати Росії на південному напрямку фронту набагато вищі, ніж втрати ЗСУ.

Як повідомила заступник міністра борони Ганна Маляр у Telegram, російських окупантів там гине в 5,3 рази більше, ніж українських військових.

За її словами, на півдні Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Скрізь тривають гарячі бої.

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Маляр зазначила, що українські захисники закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Крім того наші оборонці фактично перемолочують там зараз техніку та озброєння ворога, знищують склади зброї, вражають місця компактного знаходження російських військових - відчутно зменшуючи таким чином наступальні та оборонні спроможності ворога. Через значні втрати ворога у живій силі на Півдні деякі ворожі підрозділи відмовляються від участі у бойових діях. Співвідношення безповоротних втрат на Півдні - 1 до 5,3. Тобто у ворога на Півдні гине військовослужбовців у 5,3 рази більше ніж у нас", - заявила заступник міністра оборони.

Разом з тим, вона поінформувала, що на Бахмутському напрямку на південному флангу є просування по декількох ділянка - більше кілометра, на північному флангу бої без зміни положень.

"В самому Бахмуті ворог фактично у пастці. Наші війська максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід. Тривають обстріли з обох сторін", - написала Маляр.

Втрати Росії в Україні - дані Генштабу ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабної війни, станом на ранок 7 липня, втрати Росії в Україні сягнули майже 233 тисяч.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти основні зусилля зосереджують на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Водночас, як йдеться у вечірньому зведенні, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.