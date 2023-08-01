Супротивники намагаються йти вперед на двох напрямках, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Українські воїни контрнаступають біля міста Бахмут Донецької області.

Підрозділи Сил оборони України також продовжують стримувати наступ російських загарбників на Лиманському та Куп’янському напрямках, публікує відомості спікера Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова Military Media Center в Telegram.

За його словами, йдуть важкі бойові дії, супротивник використовує резерви, чинить потужний опір. "Українські війська ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут", - заявив речник.

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Важливі новини - контрнаступ України триває

Вранці 1 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни намагалися атакувати наших захисників та захисниць на Шахтарському, Мар’їнському та Куп’янському напрямках.

Водночас Сили оборони України здійснюють контрнаступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Крім того, українські воїни рухалися вперед на Бахмутському напрямку, і супротивник у Бахмуті вже опинився в напівоточенні.

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