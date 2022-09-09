Нацполіція та військовослужбовці мають не допустити проникнення на території ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Наразі в’їзд на деокуповані території Харківської області тимчасово обмежений.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Наразі в’їзд на звільнені території обмежений. Тривають певні заходи. Ми маємо превентивно спрацювати та унеможливити проникнення диверсійно-розвідувальних груп", - сказав він.

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Синєгубов закликав людей із розумінням поставитись до оглядів, перевірки документів та обмеження права на пересування територією.

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, просунулися майже на 50 км.

У Харківській області українськими захисниками звільнено понад 20 населених пунктів, які тимчасово були окуповані російськими загарбниками.

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