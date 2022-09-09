Куп'янськ - це ключовий транспортний вузол.

Збройні сили України, ймовірно, протягом наступних 72 годин звільнять Куп'янськ від російських окупантів. Наші воїни можуть перебувати в радіусі 15 кілометрів від міста, пишуть аналітики.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу дав пояснення, чому цей населений пункт такий важливий.

"Сьогодні Генштаб конкретно повідомив, що звільнено вже 20 населених пунктів у Харківські області. Звільнена територія – 700 квадратних кілометрів, це дуже важливо. Куп’янськ – це ключове стратегічне місце, через яке йде все харківське угруповання російських військ – отримувало поповнення і резерви. Це такий ключовий транспортний вузол, який треба буде забрати й вже після цього дивитися, чи нам йти на Північ, чи трохи вниз на Південь. У такий спосіб розрізати це угруповання російських військ і не давати їм можливості працювати в режимі постійного пересування резервів", - сказав Подоляк.

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Радник керівника ОП також назвав Куп'янськ "ключовим елементом на карті".

Окрім того, Подоляк залишив свіже послання у Twitter:

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