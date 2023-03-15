За даними Данілова, інформація про зрив контрнаступу через втрати на фронті не відповідає дійсності.

В РНБО прокоментували інформацію, що контрнаступ може бути під загрозою через втрати на фронті, яку напередодні оприлюднило видання The Washington Post.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, ця інформація не відповідає дійсності. Про це він заявив в ефірі інформаційного марафону.

"Ми дуже уважно читали ці газети перед 24 лютого, коли вони всі одноголосно нам розповідали, що буде халепа. Все це не відповідає дійсності. Сьогодні починається новий етап, і я б дуже хотів, щоб його не підтримували наші ЗМІ. Те, що вони розповідають - дійсності не відповідає", - заявив Данілов.

Він додав, що ситуація й дійсно складна, адже Україна вже рік веде війну "проти великої за розміром країни, але не за розумом".

"Але зараз розхитувати ситуацію шляхом надання інформації, яка не відповідає дійсності, не зовсім приємна річ. Зверніть увагу, що прізвищ нема - у них якісь джерела. І вони починають зараз таку гру", - резюмував секретар РНБО.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

За словами радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, ЗСУ можуть розпочати контрнаступ проти РФ вже протягом двох місяців, коли отримає більше зброї.

Про необхідність підготовки до контрнаступу наголошує й командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. "Необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами", - сказав він.

За словами міністра оборони України Резнікова, окупанти вже готуються до оборони перед наступом ЗСУ. Зокрема, вони риють окопи, готують фортифікаційні зміцнення, зокрема у тимчасово окупованому Криму.

Експерти ж прогнозують, що перші фази контрнаступу ЗСУ можна очікувати найближчими днями.

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