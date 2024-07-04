Попри те, що чоловік є громадянином Росії, він шукав шляхи, аби допомогти Україні.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що колишній військовий Балтійського флоту РФ, який допоміг ЗСУ знищити сучасний ракетний корабель "Серпухов", за походженням є українцем.

За його словами, доброволець Легіону "Свобода Росії" з позивним "Гога" є громадянином РФ, проте активно підтримує Україну.

"Гога сам вийшов на Україну, шукав цього виходу, пробував демобілізуватися і розірвати контракт, його не відпустили <...> Саме це змусило ексвійськового вийти на зв’язок з української розвідкою, а потім допомогти провести спецоперацію "Рибалка". Кров - не вода", - зазначив Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Представник української розвідки наголосив, що операція була складною, а евакуація займала час. Він підкреслив, що підпалити корабель всередині є непростим завданням, проте "все вийшло завдяки професійності і співробітників ГУР, і бійців ЛСР, і проєкту "Хочу жити".

Знищення ракетного корабля "Серпухов" - що відомо

Як писав УНІАН, ГУР МО України підтвердили, що в Росії вигорів ракетний корабель "Серпухов". Також в розвідці показали кадри пожежі всередині судна.

"7 квітня 2024 року на території військово-морської бази ворога в місті Балтійськ Калінінградської області Росії внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Серпухов". Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищено його засоби зв'язку та автоматизації", - зазначили тоді у повідомленні ГУР.

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