Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що колишній військовий Балтійського флоту РФ, який допоміг ЗСУ знищити сучасний ракетний корабель "Серпухов", за походженням є українцем.
За його словами, доброволець Легіону "Свобода Росії" з позивним "Гога" є громадянином РФ, проте активно підтримує Україну.
"Гога сам вийшов на Україну, шукав цього виходу, пробував демобілізуватися і розірвати контракт, його не відпустили <...> Саме це змусило ексвійськового вийти на зв’язок з української розвідкою, а потім допомогти провести спецоперацію "Рибалка". Кров - не вода", - зазначив Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Представник української розвідки наголосив, що операція була складною, а евакуація займала час. Він підкреслив, що підпалити корабель всередині є непростим завданням, проте "все вийшло завдяки професійності і співробітників ГУР, і бійців ЛСР, і проєкту "Хочу жити".
Знищення ракетного корабля "Серпухов" - що відомо
Як писав УНІАН, ГУР МО України підтвердили, що в Росії вигорів ракетний корабель "Серпухов". Також в розвідці показали кадри пожежі всередині судна.
"7 квітня 2024 року на території військово-морської бази ворога в місті Балтійськ Калінінградської області Росії внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Серпухов". Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищено його засоби зв'язку та автоматизації", - зазначили тоді у повідомленні ГУР.