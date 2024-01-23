На момент цинічного російського удару Сергія не було вдома. Про трагедію йому повідомили сусіди.

Внаслідок ворожої атаки 23 січня у Києві вибухова хвиля пошкодила гуртожиток "Укрзалізниці".

Як повідомляє "Суспільне", у Солом'янському районі пошкоджені територія стадіону, приватні автівки. Поруч - гуртожиток "Укрзалізниці". Тут проживали понад 100 людей: працівники, родини та студенти. Наразі всіх евакуювали і з речами відпустили додому.

"В сховищі врятувались більше 60 дітей, але поранені все одно є. Двох дітей забрала швидка. Постраждали ті, хто не встиг дійти до укриття", - розповів Віктор, який тут працює.

В одному із будинків виникла пожежа, в якій постраждала дружина Сергія. Під час атаки його вдома не було.

"Коти задихнулись чадним газом. Дружину наразі реанімують в лікарні. Мені подзвонив сусід, що в нашій квартирі займання", - розповів він.

Ракетний удар по Києву - останні новини

Зранку сили ППО України знищили 21 ракету, що були запущені окупантами. За даними Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, загалом Росія вдарила по Україні 41 засобом повітряного нападу, у тому числі 12 балістичними ракетами "Іскандер-М" (Україна збила 5 з них).

Росіяни вдарили ракетами, зокрема, по Києву, Харкову та Павлограду. Під Києвом також лунали вибухи.

У столиці уламки ракет впали у кількох районах (Солом'янському, Святошинському, Печерському, Дарницькому). За даними мера Кличка, число постраждалих від цієї нічної атаки ворога зросло спочатку з 18 до 20 постраждалих українців (серед них троє дітей). Він інформував, що 13 з них госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Одному 13-річному хлопцю та шістьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку реанімували. Вона в тяжкому стані в реанімаційному відділенні.

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