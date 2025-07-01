Кремлівські чиновники прямо сказали, які частини України хочуть відхопити собі, що засвідчує незмінну мету РФ зі знищення української держави та підкорення українського народу.

Заяви Кремля, зокрема російського диктатора Володимира Путіна, розкривають ширші територіальні амбіції РФ в Україні, які виходять за межі вже окупованих Криму і чотирьох областей.

Як ідеться в новому звіті Інституту з вивчення війни (ISW), Путін буквально вчора провів нараду з розвитку окупованих частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, під час якої він часто називав українську територію "Донбасом і Новоросією".

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До того ж, як зазначили аналітики, представник Кремля Дмитро Пєсков відповів на заяву мера Одеси Геннадія Труханова про те, що місто не є "російським" і має свою власну історію, заявивши, що історія Одеси "нерозривно пов'язана" з Росією.

А головний парламентер Путіна Володимир Мединський додав широко розповсюджену хибну думку серед росіян про те, що росіяни й українці - "один народ" з "історичною батьківщиною" і послався на "стародавні російські землі по обидва боки Дніпра, Новоросію і Крим".

Як зазначили в ISW, заяви Путіна, Пєскова і Мединського - це лише останні заяви високопоставлених кремлівських чиновників, які вказують на масштаб територіальних амбіцій Росії.

Аналітики нагадали, що 20 червня Путін сказав, що вважає російський і український народ "одним народом" і що Україна належить Росії.

У звіті йдеться про те, що кремлівські чиновники регулярно називають Одесу "російським" містом, також вони неодноразово згадували "Новоросію", яку в РФ визначили як всю східну і південну Україну.

"Посилання Мединського на "стародавні російські" землі по "обидва боки Дніпра" узгоджується із закликом головного херсонського колаборанта Володимира Сальдо до РФ повністю контролювати райони річки Дніпро, що проходять через Херсонську, Запорізьку та Дніпропетровську області", - зазначили аналітики.

"Тривала прихильність російських високопосадовців до цих наративів демонструє сталу мету Кремля зі знищення української держави та підкорення українського народу", - констатували в Інституті.

Новий наступ РФ в Україні

Росія розпочала новий наступ з метою окупації нових українських територій. Зокрема, у середині червня повідомили, що росіяни прорвалися в Дніпропетровську область. Для цього вони використовували невеликі штурмові загони для пошуку слабких місць і прориву українських ліній оборони.

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