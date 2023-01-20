Він озвучив два питання до російського керівництва.

В Офісі президента України прокоментували розміщення систем протиповітряної оборони на дахах будівель у Москві.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у мікроблозі Twitter написав два питання, які стосуються оприлюднених у мережі знимків з ППО "Панцир-С1" на дахах житлових будинків.

"Два питання: 1. Чи не хоче Лавров ще раз розповісти про міжнародне гуманітарне право й ППО в житлових кварталах? 2. Чи не хоче Путін/Пєсков ще раз пояснити концепцію "триденної СВО" і довести, що "все за планом", - написав Подоляк.

Відео дня

ППО на дахах у Москві

Як повідомляв УНІАН, вчора, 19 січня, у мережі з'явилися знімки та відео установки ППО на дахах бізнес-центру і будівлі Міністерства оборони Російської Федерації у Москві.

Спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розкритикував таке рішення. Він висловив думку, що окупанти розмістили системи на дахах, бо "чогось очікують".

Пізніше у Telegram повідомили, що комплекс протиповітряної оборони розмістили за 10 кілометрів від резиденції Путіна у Ново-Огарьово.

Раніше повідомлялося, що у одному з районів Москви розгорнулии дивізіон ППО С-400. Також повідомлялося, що комплекси ППО дислоковані по всьому Підмосков'ю.

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