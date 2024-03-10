NYT зазначило, що протягом кількох тижнів у жовтні 2022 року Білий дім був поглинений кризою.

США готували відповідь на російський ядерний удар по Україні, але ця відповідь була б не симетричною.

Як пише видання The New York Times (NYT), найсильніша стурбованість можливою ядерною атакою РФ припала на жовтень 2022 року. Тоді російський диктатор Володимир Путін заявляв, що може використати ядерну зброю проти України.

NYT зазначило, що протягом кількох тижнів у жовтні 2022 року Білий дім був поглинений кризою. Адміністрація президента США Джо Байдена побоювалася, що Кремль може використати тактичну ядерну зброю на фронті в Україні. Зазначається, що стурбованість у Білому домі була настільки великою, що оперативні групи відпрацьовували навіть сценарії відповідей на цей крок.

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У Байдена вважали, що відповідь має бути "неядерною", але реакція мала бути сильною, імовірно, "звичайний напад на підрозділи, які запустили ядерну зброю".

Ядерні погрози Путіна

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Путін не раз погрожував Україні та Заходу застосувати ядерну зброю.

При цьому, за рішенням Кремля, РФ перемістила ядерну зброю в Білорусь.

Раніше світові ЗМІ повідомили, що США наприкінці 2022 року готувалися до ядерного удару РФ по Україні. У Вашингтоні враховували деяку розвідувальну інформацію.

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