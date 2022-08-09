Він натякнув на те, що наступною може палати Москва.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки в окупованому росіянами Криму.

Як він жартома зазначив в своєму Telegram, "російська звичка курити біля бавовни зрештою їх загубить".

Він натякнув на те, що наступним може палати московський Кремль.

"Що характерно - за алфавітом йдуть: Б - Білгород, В - Воронеж, К - Курськ, К - Крим. Кремля підготуватися?", - зазначив він.

Вибухи в Криму: що варто знати

Вдень у вівторок, 9 серпня, у захопленому Російською Федерацією Криму сталися вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки.

Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

Через вибухи зайнялася пожежа. Відомо, що є пошкоджене майно, постраждалі.

Окупаційна "влада" заявила, що взяла місце вибуху в оточення - в радіусі 5 кілометрів встановлено огорожі, місце патрулюють силовиків. Це нібито зробили з метою недопущення поранення місцевих жителів.

Також повідомляється, що у Новофедорівці (за 5 кілометрів від міста Саки) почали евакуйовувати мешканців прилеглих до аеродрому будинків.

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