Росіяни планували висадку морпіхів в Одесі, але не судилося.

Мати одного з матросів-строковиків крейсера "Москва", знищеного українською ракетою "Нептун", зізналася, що судно йшло в бік Одеси й мало визначену мету.

З жінкою поспілкувалися журналісти "Радіо Свобода". Її син вижив і наразі перебуває в окупованому Севастополі.

Вона стверджує, що крейсер ішов у бік Одеси, проте наївно каже, що це "ніякий не бойовий вихід".

"Операції ніякої не планувалося, вони йшли у бік Одеси для висадки морських піхотинців. Для висадки в Одесі", - заявила мати моряка, тим самим, підтвердивши агресивні плани ворога.

Жінка також розповіла, що сина нібито в березні змушували підписати контракт, але він відмовився. Його товаришів, які на це погодилися, незабаром мають намір відправити на війну на материкову Україну.

"А строковиків, наскільки я зрозуміла з новин та інформації мого сина, відправляють у запас. Тільки з призову мого сина там є хлопці з відірваними кінцівками, є зниклі... Всіх хлопців розкидали по різних частинах. Скільки пропали безвісти - невідомо, а враховуючи, що крейсер затонув, там взагалі цифр нема вже. Як їх порахувати, якщо вони розкидані? Таке відчуття, що це зробили спеціально, щоб не змогли порахувати", - каже матір матроса.

Натомість у керівництві Чорноморського флоту РФ батькам деталей не розповідають. "З тими родичами, з якими я листуюсь, у них моряки живі, теж якоїсь конкретної інформації немає. Я знаю те, що знають вони. Якихось подробиць немає", - каже жінка.

Знищення крейсера "Москва" - деталі

13 квітня в акваторії Чорного моря в російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перекинувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Незабаром почали з'являтися заяви батьків "зниклих безвісти" солдатів-строковиків, які служили на крейсері" Москва". Мати одного з таких моряків стверджувала, що говорила зі своїм сином, і він розповів їй про безліч поранених з відірваними кінцівками. Інша мати "зниклого безвісти" моряка з "Москви" розповіла, що у госпіталі близько 200 поранених.

Довідка УНІАН. "Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.