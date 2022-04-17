В оперативному командуванні "Південь" закликали не ділитися певною інформацією, яка стосується Одеси.

У місті Одеса перерозподіляють зони, закриті для вільного відвідування.

Про перерозподіл закритих зон в Одесі повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"У рамках забезпечення охорони й оборони Одеси проводяться роботи з перерозподілу зон, закритих для вільного відвідування. Просимо громадян зберігати спокій і усвідомлювати, що фото і відео таких споруд, об'єктів, як і інформація про їх переміщення заборонені для поширення", - сказано в повідомленні.

У командуванні підкреслюють, що не слід поширенням фото і відео допомагати ворожим і диверсійним силам орієнтуватися на території України.

Нагадаємо, наприкінці поточного тижня стало відомо, що на деяких вулицях Одеси почали прибирати протитанкові "їжаки".

Рано вранці 24 лютого війська Росії вдерлися в Україну. Спершу супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, жителів Одеси.

В Головному управлінні ДСНС України в Одеській області попереджали, що всі одеські пляжі все ще заміновані для зупинки потенційного наступу ворога з моря. У відомстві підкреслили, що будь-яка інформація про те, що територію почали очищати від бомб, - фейк.

Вас також можуть зацікавити новини: