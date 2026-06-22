Окупанти вводять віялові відключення та вимикають вуличне освітлення у Криму

Складна ситуація в енергосистемі півострова виникла після того, як у ніч на 21 червня частина Криму була знеструмлена внаслідок технологічних пошкоджень під час повітряної атаки.

В тимчасово окупованому Росією Криму через масштабний збій та аварії на енергомережах запроваджуються жорсткі графіки відключення електроенергії. Знеструмлення охопили населені пункти у північно-західній, центральній та південній частинах півострова, що автоматично призвело до часткового припинення водопостачання через зупинку насосних станцій.

За повідомленнями "Крименерго", окупаційна адміністрація Севастополя, Алушти, Джанкоя, а також кількох адміністративних районів уже оприлюднила детальні графіки, згідно з якими цивільне населення залишатиметься без світла кожні три години.

Складна ситуація в енергосистемі півострова виникла після того, як у ніч на 21 червня частина Криму була знеструмлена внаслідок технологічних пошкоджень під час повітряної атаки. Місцеві представники окупаційної влади закликали мешканців максимально обмежити споживання електрики на час ліквідації наслідків, а у деяких містах і селах ухвалили рішення про повне вимкнення вуличного освітлення задля економії ресурсу. Наразі в окремих районах світло подаватимуть за схемою "три через три", тоді як в інших муніципалітетах конкретні години обмежень ще узгоджуються з профільними службами.

Відео дня

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі Криму та Севастополя, у нашому районі діють віялові відключення електроенергії за графіком: 3 години без світла, 3 години з подачею електроенергії. Графік буде доведено до мешканців після погодження з профільними службами", – повідомив заступник російського голови Чорноморського району Андрій Шатиренко.

Паралельно у мережі з'явилися фотофіксації наслідків займання на Таврійській ТЕС під Сімферополем. Офіційні структури країни-агресора не підтверджували факт ураження теплоелектростанції, а Сили оборони України не заявляли про свою безпосередню причетність до цього інциденту. Водночас Міністерство оборони України, коментуючи нещодавні успішні вогневі удари по військових та інфраструктурних об'єктах на загарбаній території, іронічно оголосило про офіційне "закриття туристичного сезону" на півострові.

Вибухи у Криму

Напередодні повідомлялося, що у порту тимчасово окупованої Керчі виникла масштабна пожежа на об'єктах морської інфраструктури для транспортування нафти, яка спалахнула внаслідок атаки українських безпілотників. Наслідки вогневого ураження були чітко зафіксовані з космосу, а хмара диму від загоряння частково закрила Кримський міст. Внаслідок удару загорівся комплекс, що забезпечує перевалку мазуту, скрапленого газу та світлих нафтопродуктів. Вогонь поширився на 4–5 паливних місткостей із 7 наявних на території підприємства "ТЕС-Термінал".

Зазначимо, Україна здійснює спроби ізолювати тимчасово окупований Крим за допомогою нових безпілотних літальних апаратів, здатних завдавати ударів на відстані понад 110 кілометрів. Підконтрольний Росії очільник Криму Сергій Аксьонов оголосив про повне припинення продажу пального цивільному населенню на території півострова. Згідно з його заявою, паливні ресурси відпускатимуться виключно державним установам, які відповідають за функціонування та безпеку регіону.

Вас також можуть зацікавити новини: