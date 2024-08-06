Росіяни прикриваються цивільними, кажуть у представництві президента.

Російські заграбники базують військові вертольоти неподалів від житлових будинків в окупованому Криму.

Про це повідомляється на сторінці Представництва президента України в Автономній Республіці Крим у соціальній мережі Facebook. Вони звинувачують Росію у використанні цівільного населення півострова у якості "живого щита".

"Окупанти базують військові вертольоти на майданчиках на місці пустирів біля житлових будинків. Також у селах Джанкойського району на околицях населених пунктів розміщені різні ворожі зенітно-ракетні комплекси", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Активісти руху спротиву "АТЕШ" відслідкували в одному з районів Севастополя ракетний комплекс, радіолокаційні системи та декілька засобів С-300. Вони вже передали координати відповідним службам.

Крім того, за даними активістів, російські силовики облаштували в одному з санаторіїв Ялти пункт Федеральної служби безпеки. Нещодавно його відвідала комісія з Москви для відслідковування партизанських рухів.

Крим в окупації

Як відомо, українські сили систематично завдають ударів по позиціях окупантів на окупованому півострові, а також витісняють Чорноморський флот.

Нещодавно у Військово-морських силах повідомили, що загалом у Криму є п’ять російських військових аеродромів, на двох з них вже немає літаків.

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