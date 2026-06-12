Плетенчук пояснив, чому Крим має стратегічне значення для ударів по РФ

На півострові залишається 5 аеродромів противника, нагадав речник ВМС.

Через тимчасово окупований Крим прокладаються маршрути для ударів по військових об’єктах у Новоросійську. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, дії ЗСУ щодо ураження об'єктів на півострові дозволяють збільшувати зону українського контролю в Чорному морі. При цьому саме у Криму вистачає важливих цілей.

"Не слід забувати що Крим - це про Новоросійськ, це про шлях просування цих засобів, які вражають, зокрема, і там об'єкти… Все це летить фактично теж через Крим. Це, звісно, і про контроль Чорного моря, це авіація, яка там знаходиться, - п'ять аеродромів, нагадую. Так, деякі з них вже фактично не активні, але все одно авіація в небі над Чорним морем 24 на 7 працює", - сказав Плетенчук.

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Він наголосив, що поки в окупантів є паливо, поки у Криму є злітні смуги, вони будуть ці засоби використовувати.

"Звісно, не слід забувати, що Крим - це пусковий майданчик. "Іскандер-М" звідти летить у глиб України, по Київщині зокрема, протикорабельні різноманітні комплекси – "Бал", "Бастіон" – які використовуються по факту теж у режимі балістики. Тому так, цілей там вистачає", - додав військовий.

Речник наголосив, що у Криму часто знищується російське ППО та інші цілі, які знаходяться "за отвором" протиповітряної оборони противника.

Удари по логістиці РФ

Як писав УНІАН, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів, що завдяки ударам Сил оборони України по логістиці росіян, зокрема по мостах, активність штурмів знизилася. Ще 3-5 днів тому було понад 50 штурмових дій на півдні, а за минулу добу зафіксовано вдвічі менше, сказав військовий. За його словами, атаки по логістиці дуже сильно впливають на те, наскільки забезпечені та готові до виконання завдань росіяни.

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