Сили оборони уразили два кораблі та два літаки в окупованому Криму

Зокрема, на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу уражено два літаки-амфібії Бе-12.

Сили оборони України завдали ряд успішних ударів по воєнних об'єктах російських загарбників в окупованому Криму. Зокрема, уражено два прикордонних сторожових кораблі проєкту 22460 "Охотник" і два протичовнових літаки-амфібії Бе-12. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

"У ніч на 21 лютого, на тимчасово окупованій території українського Криму, в районі міста Інкерман, уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник" противника. Зафіксовано ураження цілей", - йдеться у повідомленні.

Також, як зазначають у Генштабі, у місті Євпаторія, на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу уражено два літаки Бе-12.

Окремо сказано, що у районі населеного пункту Астраханка Запорізької області, підрозділи Сил оборони України уразили реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" противника.

Загальні втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 21 лютого підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару по підприємству воєнно-промислового комплексу "Воткинський завод", використовуючи крилаті ракети FP-5 "Фламінго". На території об’єкту зафіксовано пожежу.

Цей завод виготовляє міжконтинентальні балістичні ракети РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М"; балістичні ракети типу 9М723-1 для ОТРК "Іскандер-М" та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу "Кинжал".

Також уражено Нафтогірський газопереробний завод у Самарській області.

