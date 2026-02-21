Тим часом у Києві Залужний і генерали проводили останні заходи з оборони, але й ці дії були незаконними.

Напередодні масштабного вторгнення російських військ, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба отримав тривожні сигнали під час візиту до Вашингтона. 22 лютого представники американської розвідки показали йому точки, де "російські танки прогрівали свої двигуни та чекали на перетин кордону".

Як пише The Guardian, після зустрічі з розвідниками Кулебу запросили на незаплановану зустріч з президентом США Джо Байден. За словами Кулеби, бесіда нагадувала "розмову лікаря з пацієнтом", який мав невиліковний діагноз.

"Коли я виходив з Овального кабінету, у мене було відчуття, що Байден прощається, як зі мною, так і з народом України", – сказав Кулеба.

Тим часом у штабі української армії генерал Валерій Залужний та вищі командири здійснили останні підготовчі заходи. На дні Чорного моря встановили міни для запобігання морській висадці в Одесі, а підрозділи перекинули у стратегічно важливі райони. Як зазначив один український генерал, такі дії були формально заборонені, і могли б призвести до кримінальних справ, але обставини змусили командирів діяти.

Українська військова розвідка під керівництвом Кирила Буданова також отримала останні дані від західних партнерів про плани Росії захопити аеродром у Гостомелі. Ця інформація допомогла розробити оборонні плани на останню ніч перед атакою, які хоча й не гарантували миттєвої перемоги, але дозволили підготувати ключові позиції.

Вторгнення РФ в Україну - як все починалося

The Guardian також пише, що американські спецслужби протягом кількох тижнів отримували сигнали про те, що Путін може планувати вторгнення в Україну в лютому 22-го. Байден відправив голову ЦРУ Бернса, щоб той попередив очільника Кремля про катастрофічні економічні та політичні наслідки такого кроку.

Зеленський в день російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року дзвонив колишньому прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону з проханням подзвонити очільнику Кремля Володимиру Путіну та переконати припинити війну.

Натомість українські прикордонники у другий тиждень лютого перехопили важливе повідомлення від командира чеченського підрозділу, дислокованого в Білорусі, до Рамзана Кадирова. У ньому командир доповів, що його підрозділ вже на місці та незабаром буде в Києві.

