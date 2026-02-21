Що дає людині любов до своєї роботи: вчені зробили приголомшливе відкриття

Вчені провели велике дослідження і з'ясували, що люди, які щиро люблять свою роботу, мають кілька важливих переваг у житті.

Дослідження, яке провели вчені 7-ми канадських університетів, стверджує, що глибоке почуття, яке називається "любов'ю до роботи", дуже сильно впливає на здоров'я і благополуччя, ніж одна тільки задоволеність.

Дослідники стежили за 1800 працюючими людьми і виявили, що ті з них, які щиро люблять свою роботу, знаходяться в значно кращому фізичному стані, беруть менше лікарняних днів, а також у них низький рівень тривожності і депресії, пише Study Finds.

Коли команда порівняла любов до роботи із задоволеністю роботою, залученістю в роботу і загальним позитивним настроєм, любов до роботи сильніше впливала на фізичне здоров'я, ніж будь-який інший фактор. Ефект зберігався навіть після того, як дослідники врахували задоволеність, залученість і загальний настрій.

Що дослідники мають на увазі під "любов'ю до роботи"

Дослідницька група під керівництвом Мішель Іннесс з Університету Альберти виділила три категорії поняття "любов до своєї роботи": "пристрасть до повсякденних завдань; справжня близькість і довіра з колегами та справжня відданість організації.

Саме поєднання цих трьох категорій породжує те, що дослідники називають "любов'ю до роботи", в іншому випадку це просто задоволеність роботою.

Якщо людина любить свою роботу, але не відчуває зв'язку з колегами, або добре ладнає з командою, але при цьому емоційно відсторонилася від організації, значить вона не любить свою роботу.

Зв'язок зі здоров'ям і чому це важливо

Коли дослідники вивчили показники фізичного здоров'я (проблеми зі сном, часті головні болі, розлади шлунка і сприйнятливість до хвороб), любов до роботи виявилася найсильнішим предиктором, що перевершує задоволеність роботою, залученість в роботу і загальний настрій. Працівники, які показали високі результати за шкалою любові до роботи, більш активно брали участь у роботі: менше спізнювалися, робили менше тривалих перерв, рідше йшли з роботи раніше.

Співробітники з високою любов'ю до роботи також не виявляли більшої схильності до трудоголізму або порушення етичних норм на роботі. Глибока прихильність до роботи не переростає в нав'язливу поведінку або вигорання.

Останнє уточнення важливе, тому що дослідники відверто говорять про реальний ризик на іншому кінці спектру. Людина, яка любить свою роботу, може терпіти погане поводження, закривати очі на організаційні проблеми або залишатися на роботі довше, ніж слід було б. Автори називають це "використанням пристрасті як зброї", – динамікою, при якій роботодавці приховано використовують любов співробітників до роботи, щоб отримати більше, не винагороджуючи.

Дослідники дійшли висновку, що любов до роботи (справжня любов до всіх завдань, людей і організації) є одним з найефективніших способів поліпшити власне здоров'я.

