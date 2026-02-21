Американці '‎випадково'‎ показали вигляд винищувача шостого покоління F-47 (фото, відео)

Раніше Дональд Трамп назвав F-47 "найруйнівнішим літаком усіх часів".

Американська Pratt & Whitney поширила відео з можливою візуалізацією перспективного винищувача Boeing F-47, для якого вона розробляє двигун ХА103. Відповідні матеріали були розміщені на офіційній сторінці компанії.

Сам двигун розробляють за програмою, яка називається Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP). Його конкурентом виступає General Electric XA102.

Найбільшу увагу фахівців привернула частина відео, де показано двомоторний одномісний безхвостий літак із трапецієподібним крилом і переднім горизонтальним оперенням. Хоча воно вже було присутнім на офіційних рендерах F-47, модель у ролику виділяється цілим рядом особливостей.

Так, у новій візуалізації видно два двигуни з пласкими соплами з керуванням вектором тяги, схожими на двигуни F-22. Також можна бачити два повітрозабірники. Кабіна розташована досить високо, а ніс має іншу форму порівняно з раніше представленими "лопатоподібними" варіантами.

На думку фахівців, робити далекосяжні висновки рано. Не можна виключати, що на відео показана лише умовна візуалізація, а не справжній вигляд перспективного літака.

Зазначимо, що після підписання контракту з Boeing у 2025 році США оприлюднили лише кілька офіційних рендерів F-47, на яких свідомо приховані конструктивні особливості літака. Експерти наголошували, що зображення не слід сприймати буквально.

Американські винищувачі шостого покоління

Нагадаємо, раніше було розкрито вражаючі характеристики винищувача шостого покоління F-47.

Якщо вірити оприлюдненим даним, максимальна швидкість F-47 перевищуватиме 2 Махи, або понад 2450 км/год. Літак отримає вдосконалену стелс-технологію, яка значно перевершуватиме рішення, застосовані на F-35 та F-22.

Якщо F-47 створюють в інтересах Повітряних сил США, то американський флот може отримати палубний винищувач шостого покоління, відомий як F/А-ХХ. Доля цього проєкту залишається невідомою. Раніше компанія Northrop Grumman опублікувала концептуальну візуалізацію літака для ВМС США.

Вас також можуть зацікавити новини: