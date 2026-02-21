Китай таємно проводить випробовування ядерної зброї нового покоління, - CNN

Американські чиновники побоюються, що Пекін готує тактичну ядерну зброю для регіональних конфліктів.

Американські розвідувальні служби стверджують, що Китай таємно проводить випробування ядерної зброї нового покоління та прагне кардинально модернізувати свій арсенал. Про це пише CNN з посиланням на інформовані джерела в розвідці.

За даними джерел, щонайменше одне секретне випробування відбулося у червні 2020 року на полігоні Лоп Нур, незважаючи на самовстановлений мораторій на ядерні випробування з 1996 року.

Розвідники США вважають, що Китай розробляє багатобойові ракети та тактичну ядерну зброю малої потужності для можливого використання у регіональних конфліктах, зокрема у сценаріях оборони Тайваню. Така модернізація наближає Пекін до рівня Росії та США та створює потенційні нові можливості для використання ядерної зброї у кризових ситуаціях.

Представники Китаю заперечують звинувачення, називаючи їх "політичною маніпуляцією" та "безпідставними". У відповідь на запит CNN речник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що країна дотримується політики "незастосування першими" та мораторію на випробування.

Американські експерти вважають, що швидке розширення та модернізація китайських ядерних сил демонструє амбіції Пекіна щодо стратегічної конкуренції зі США та потребу забезпечити надійність власного арсеналу. Розкриття деталей про випробування 2020 року відбувається на тлі дипломатичних зусиль США залучити Китай до нових угод щодо контролю над озброєннями та стримування ядерної експансії.

Ядерна зброя Китаю

Як повідомляв УНІАН, Китай активно будує приховані ядерні комплекси у віддалених гірських долинах південно-західної провінції Сичуань. За даними The New York Times, Одним із ключових об'єктів, що привернув увагу, є долина Цзитун, де китайські інженери зводять нові бункери та захисні вали.

Супутникові дані показують численні труби, що вказують на роботу з високонебезпечними матеріалами – ймовірно, там виготовляють звичайну вибухівку, яка використовується як детонатор у ядерних боєголовках.

