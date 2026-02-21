Російський МіГ-35 ніколи не воюватиме в українському небі: що з ним не так

Експерти сумніваються, що РФ колись доведе до розуму цей винищувач і пустить у серійне виробництво. Хоча спроби зліпити з нього хоч щось росіяни роблять.

Російська програма зі створення МіГ-35 "Фулкрум-Ф" мала перетворити складний винищувач четвертого покоління на перехоплювач світового класу, але щось пішло не так.

Як пише оглядач порталу 19fortyfive Брент Іствуд, станом на лютий 2026 року програма перебуває в режимі "підтримки", а виробнича лінія паралізована тими ж західними санкціями, які сковали всю російську оборонну промисловість.

У чому проблеми

Оглядач зазначив, що ця проблемна програма пережила безліч зупинок і відновлень протягом усього свого існування. Деякі задаються питанням, чи буде коли-небудь цей літак готовий для участі у війні проти України.

Оглядач зазначив, що останнє ворушіння по програмі відбулося в 2017 році, коли ВПС РФ замовили 24 МіГ-35 з поставками в 2027 році. Було випущено всього кілька літаків, ймовірно, менше 10. МіГ-35, задуманий як винищувач четвертого покоління "++" або навіть "+++", створений на базі МіГ-29. РФ мала намір запустити його в серійне виробництво минулого року.

Погані продажі

Ще одна проблема з цим літаком полягає в тому, що він повинен був стати хітом на експортному ринку, але міжнародні продажі низькі.

Оглядач припустив, що РФ вирішила вдихнути нове життя в програму, оскільки її ВПС втратили багато винищувачів у війні проти України, і їм необхідне поповнення.

"Росіяни вважають, що МіГ-35 може зіграти вирішальну роль у війні", - зазначив Іствуд.

Нова версія МіГ-29

МіГ-35 має більший бойовий радіус, ніж МіГ-29. Його дальність польоту становить 2000 км без зовнішніх паливних баків. Це на 50% більше, і МіГ-35 можна дозаправляти в повітрі.

МіГ-35 планувався як перехідний літак, "проміжний" варіант між МіГ-29 і Су-57 "Фелон", винищувачем-невидимкою п'ятого покоління. Але програма МіГ-35 так і не отримала розвитку, і основна увага була приділена виробництву більшої кількості "Фелонів".

Покращений радар робить можливими повітряні бої на великих дистанціях

МіГ-35 оснащений радаром з активною фазованою антенною решіткою з більшою дальністю дії і відмінною здатністю ідентифікувати і відстежувати загрози противника.

Однією з переваг МіГ-35 є його багатоцільова здатність вести повітряні бої і наносити ефективні удари по наземних цілях. На борту є високоточні боєприпаси, а також протирадіолокаційні ракети, протикорабельні ракети і різні бомби і ракети для нанесення ударів по наземних цілях.

Відсутність малопомітності

МіГ-35 – це літак з більшою тягою, оснащений двигунами РД-33МКБ і вдосконаленою системою управління по дротах. Це робить його маневреним і зручним для пілота, а також забезпечує комфортну кабіну. Однак відсутність повної малопомітності знижує його живучість в бою.

"Це не змінило баланс повітряних боїв над Україною, оскільки було випущено дуже мало таких літаків. Існуючі літаки не мають достатньої кількості льотних годин, щоб російські планувальники могли визначити найкращий спосіб застосування МіГ-35", - написав оглядач.

Які ще є проблеми у МіГ-35

Іствуд зазначив, що один з аспектів, який ще не реалізований - це необхідність технічного обслуговування. МіГ-35 рекламувався як винищувач, що вимагає меншого технічного обслуговування. Ця перевага ще не проявилася, оскільки цей бойовий літак налітав дуже мало льотних годин.

Ще однією з проблем МіГ-35 є жорстка конкуренція на міжнародному ринку. Це JAS 39 Gripen, Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, не кажучи вже про F-16. Російський літак нічим не виділяється на тлі безлічі конкурентів.

"Перспективи МіГ-35 виглядають не дуже добре. Росії потрібно переглянути пріоритети у виробництві цільових літаків. МіГ-35 не пропонує достатньо можливостей. Це "зомбі-програма", і Росія може відмовитися від масового виробництва МіГ-35", - висловив думку оглядач.

Російські винищувачі: новини

Наприкінці минулого року стало відомо, що лівійський фельдмаршал Халіф Хафтар вирішив придбати бойову авіацію у Пакистану, а не у РФ.

Угода стосується відразу 16 китайсько-пакистанських багатоцільових винищувачів-бомбардувальників JF-17 і 12 гвинтових тренувальних літаків Super Mushak. Вартість угоди високопоставлені джерела з Ісламабада оцінили в $4-$4,6 млрд.

