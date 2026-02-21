Війна триватиме ще довго, оскільки Путін не знає, що робити з Росією потім, - аналітик

За чотири роки війни Росія змінилася, перетворившись з відносно благополучної автократії на тоталітарну диктатуру, яка стрімко біднішає.

Через війну ситуація в Росії продовжує погіршуватися, але Володимир Путін не має уявлення, що робити з економікою і суспільством у разі укладення мирного договору. Тому він продовжуватиме війну. Про це в інтерв'ю каналу "Настоящее время" (проект "Радіо Свобода") розповів німецький експерт з питань безпеки і оборони Ніко Ланге.

На його думку, Кремль веде не тільки класичну війну проти України, але також внутрішню "війну" в самій Росії. І це викликає певне невдоволення всередині країни.

"Путін абсолютно проти інтересів Росії працює. І ситуація в Росії зараз набагато гірша, ніж вона була чотири роки тому. І я думаю, там, в Росії, будуть дискусії про це. Ми бачили, як Пригожин їхав на Москву в 2023 році, і я не особливо бачив, що хтось там був готовий захищати Путіна і кидатися проти Пригожина", – зазначив аналітик.

За його словами, позиції Путіна всередині країни з одного боку зміцнилися, оскільки режим еволюціонував від відносно м'якого авторитаризму до більш жорсткого тоталітаризму. Однак з іншого боку позиції Путіна ослабли, оскільки економічна ситуація в Росії значно погіршилася.

"Путін розпочав війну, яку він вже 4 роки не може виграти. І дуже багато, дуже багато російських людей вмирають абсолютно без користі. Я не думаю, що це може взагалі не мати наслідків у майбутньому", – констатував Ланге.

Аналітик підкреслив, що в Росії склалася політична система, де суспільству важко щось змінити, навіть якщо в народі є велике невдоволення. Однак і Путін в деякому роді став заручником ситуації.

"Путін хоче продовжувати війну. Я думаю, у Путіна навіть немає ідеї, що робити з Росією, якщо немає війни. Значить, він буде її продовжувати. І він продовжує її так, як може", – упевнений Ланге.

На думку експерта, Україна, у свою чергу, як і раніше, здатна оборонятися, і капітуляції не буде. Звідси Ланге робить висновок, що "війна триватиме ще довго".

Війна в Україні: стратегічна ситуація

Як писав УНІАН, Путін опинився в пастці власних амбіцій у війні проти України: він не може продовжувати конфлікт нескінченно через виснаження економіки Росії. Водночас він не може піти на мир без відчутної "перемоги", бо це зруйнує його історичну спадщину і поставить під загрозу режим.

Тим часом Україна вкотре відкинула вимогу віддати Донбас заради закінчення війни. На останньому раунді переговорів у Женеві відповідну "пропозицію" озвучили американці.

