На узбережжі Чорного моря з'явилися непрохані гості: чому екологи б'ють на сполох (фото)

Фахівці зазначили, що до Чорного моря вони потрапили із баластними водами суден або ж мігрували через Середземне та Мармурове моря.

На узбережжі Чорного моря значно зросла кількість блакитних крабів, які є інвазійним видом.

Як розповів доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв цих "прибульців" знаходить у заповіднику вже четвертий тиждень поспіль.

За його словами, станом на сьогодні працівники нацпарку зафіксували 10 особин та рештки ще двох - загалом 12 крабів. Втім, фахівці припускають, що реальна кількість може бути більшою. Частину крабів з’їдають хижаки, а деякі знахідки дослідники не встигають оперативно внести до статистики.

Відео дня

Блакитний краб є видом-вселенцем, зазначають науковці. Його природний ареал - атлантичне узбережжя від Канади до Аргентини. Вважається, що до Чорного моря він потрапив із баластними водами суден або ж мігрував через Середземне та Мармурове моря, де цей вид уже прижився.

Найкомфортніші умови для нього - лимани та мілководні прибережні ділянки з невисокою солоністю, які якраз характерні для північно-західної частини Чорного моря.

Чому це викликає занепокоєння

Попри ефектний вигляд - яскраво-блакитні клешні роблять його доволі привабливим, а в багатьох країнах він вважається делікатесом - для екосистеми Чорного моря цей краб становить потенційну загрозу.

Фахівці наголошують на кількох ризиках:

конкуренція з місцевими видами, оскільки блакитний краб значно більший та агресивніший за аборигенних чорноморських крабів - трав’яного, кам’яного чи плавунця, тому може їх витісняти;

всеїдність: він живиться молюсками, дрібною рибою, водоростями, а це може порушити баланс місцевої флори й фауни;

висока рухливість: остання пара його ніжок сплющена й нагадує весла, завдяки чому краб є чудовим плавцем і може швидко пересуватися.

витривалість: вид добре переносить низький вміст кисню у воді та значні коливання солоності, що робить Чорне море сприятливим середовищем для його подальшого поширення.

Науковці продовжують моніторинг ситуації, адже поява інвазивного виду може мати довгострокові наслідки для біорізноманіття регіону.

Інші новини екології

Як писав УНІАН, на Одещині, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани", помітили птахів, які гніздуються у норах хижих тварин – це качки галагази. Ці птахи прилітають до України у грудні великими зграями.

Наприкінці зими зграї галагазів потихеньку зникатимуть, вони розлетяться по прибережних водоймах Причорномор'я шукати місця для гніздування.

Вас також можуть зацікавити новини: