Росія бреше про неймовірні успіхи на фронті: в ISW розкрили, що відбувається насправді

Росія захоплює невеликі села вздовж кордону і представляє це як доказ могутності своєї армії.

Кремль намагається переконати Захід відмовитися від України, поширюючи неправдиву інформацію про те, що перемога Росії на полі бою в Україні неминуча і що російські війська досягають значних успіхів на полі бою. Однак ця інформація абсолютно не відповідає дійсності, йдеться в звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Так, начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Росії генерал-полковник Сергій Рудський заявив 20 лютого, що з початку 2026 року російські війська захопили близько 900 квадратних кілометрів і 42 населених пункти. Він також стверджував, що в 2025 році російські війська захопили понад 6700 квадратних кілометрів території і понад 300 населених пунктів. Також, за його словами, росіяни контролюють "більше половини" Костянтинівки, а в січні-лютому 2026 року захопили 160 квадратних кілометрів і 11 населених пунктів у Запорізькій та Дніпропетровській областях, хоча при цьому він визнав недавні контрнаступи українських військ у цьому районі.

Однак аналітики ISW зазначають: насправді підтверджені успіхи армії РФ набагато скромніші.

Відео дня

Так, вони підтверджують, що з початку 2026 року російські війська захопили лише 19 населених пунктів і 572 квадратних кілометри території, що на 23 населених пункти і 328 квадратних кілометрів менше, ніж стверджує Рудський, і лише 252 населених пункти в 2025 році – приблизно на 50 населених пунктів менше, ніж стверджував Рудський. Також аналітики оцінюють, що російські війська просунулися або провели операції з проникнення тільки на 7 % території Костянтинівки. Також у 2026 році російські війська захопили 99 квадратних кілометрів і тільки три нових населених пункти, включаючи Гуляйполе, у східній частині Запорізької області, при цьому повністю або частково втративши контроль над 18 населеними пунктами в Запорізькій та Дніпропетровській областях, оскільки українські війська відбили 86 квадратних кілометрів у цих районах.

Як пояснюють аналітики, Росія захоплює невеликі сільські населені пункти, розташовані вздовж міжнародного кордону між Росією та Україною, і представляє ці захоплення як передбачуваний доказ могутності російської армії, щоб підкріпити неправдиву версію про те, що перемога Росії в Україні неминуча.

"ISW як і раніше вважає, що російські війська проводять обмежені транскордонні атаки в раніше неактивних районах північної частини Сумської області, щоб переконати Захід у тому, що лінія фронту в Україні руйнується і що Україна повинна погодитися на всі вимоги Росії. Насправді російські війська продовжують досягати незначних успіхів, несучи дуже високі втрати. У 2025 році російські війська просувалися на 13-15 квадратних кілометрів на день, втрачаючи 83 людини на кожен завойований квадратний кілометр", - підкреслюють аналітики.

Війна в Україні - прогнози

Владислав Селезньов, колишній речник Генштабу ЗСУ, зазначав, що останнім часом у відомих європейських ЗМІ з'являється інформація, що Путін готовий воювати як мінімум у найближчі два роки. Однак це схоже на інформаційно-психологічну операцію, коли Росія намагається силою слова переконати українських чиновників поступитися.

У свою чергу, командувач Національною гвардією України Олександр Півненко впевнений, що Україна може воювати проти РФ ще кілька років.

Вас також можуть зацікавити новини: