Названо найкращі смартфони 2026 року для різних користувачів і бюджетів

До списку увійшли преміальні смартфони, камерофони, пристрої Apple та інші.

Популярне технічне видання Tom's Guide склало оновлений рейтинг найкращих смартфонів у 2026 році на основі лабораторних та реальних тестів, включаючи їх продуктивність, камери, дисплеї, автономність і зручність використання.

Найкращим смартфоном в цілому, за оцінкою журналістів, є iPhone 17 Pro Max. Він отримав новий двоколірний дизайн, потужний процесор A19 Pro, рекордну для айфона автономність і поліпшену телекамеру, яка знімає яскраві та деталізовані фото навіть у складних умовах. Ідеальний вибір для тих, хто хоче "все і відразу".

Samsung Galaxy S25 Ultra назвали "королем камерофонів". Смартфон виділяється 200-мегапіксельною основною камерою і багатою системою камер, які дають широкі можливості для фото і відео, включаючи потужні zoom-режими і AI-функції. Журналісти вважають його одним з найдосконаліших Android-флагманів завдяки балансу між камерою, продуктивністю і функціональністю.

Найкращий бюджетний вибір – Google Pixel 9a. У смартфона яскравий екран, топові камери з нічним і макро-режимом та зручні функції на основі штучного інтелекту. А отримувати оновлення він буде цілих 7 років.

Які ще смартфони потрапили в топ:

Google Pixel 10 Pro – найрозумніший смартфон. AI-інструменти від Google допомагають не тільки в камері, але і в повсякденних завданнях,

iPhone 17 – найкраще співвідношення ціна/якість серед iPhone. Чудова автономність і тривала підтримка оновлень роблять його вигідним вкладенням.

OnePlus 15 – найкращий Android-флагман "за свої гроші". Він також добре збалансований за продуктивністю, фото та щоденними завданнями.

Nothing Phone 3a Pro – унікальний дизайн. Пристрій виділяється яскравими кольоровими корпусами, вбудованим підсвічуванням Glyph і незвичайним оформленням задньої панелі, виділяючись серед конкурентів.

Galaxy Z Flip 7 – найкращий складаний телефон. Він поєднує стильний дизайн, компактність у складеному вигляді і потужну начинку для багатозадачності,

iPhone Air – найкращий тонкий смартфон. Цей айфон виділяється своїм тонким і легким корпусом, зберігаючи при цьому якісний OLED-екран, швидкий чіпсет і хорошу камеру для повсякденних завдань.

Раніше оглядачі назвали 4 найкращі смартфони прямо зараз до 8000 грн. Все частіше в бюджетних моделях можна знайти AMOLED-панель, велику батарею, пристойні камери і сучасне ПЗ.

Якщо вірити витокам, Apple вже на початку березня випустить iPhone 17e. Бюджетний телефон отримає MagSafe з потужністю зарядки 25 Вт, за відсутність якого дуже лаяли iPhone 16e.

