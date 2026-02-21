Удар по Нафтогірському ГПЗ на Самарщині: знімки NASA підтвердили сильну пожежу

Це підприємство входить в самарський газопереробний вузол "Роснафти".

В ніч на 21 лютого дрони атакували Нафтогорський газопереробний завод (ГПЗ) у Самарській області, внаслідок чого там виникла сильна пожежа.

Дані про атаку підтвердив губернатор Самарської області Вячеслав Федорищев. "Сьогодні вночі ворог (Україна) завдав удару по двох промислових майданчиках на території регіону", - написав чиновник.

Після вибухів, які пролунали на об'єкті, у мережі з’явилися фото та відео з району Нефтегорського ГПЗ, на території якого вирувала пожежа.

Відео дня

Зображення на моніторинговій інтерактивній карті NASA показали, що на підприємстві величезна пожежа. Показники інфрачервоного випромінювання покривають майже усю територію ГПЗ.

Видання Мілітарний повідомило, що завод переробляє попутний нафтовий газ із родовищ Поволжя. Потужність підприємства сягає 0,7–0,75 млрд куб м газу на рік. Разом із Отрадненським ГПЗ Нафтогорський ГПЗ складає самарський газопереробний вузол "Роснафти" із загальною потужністю понад 1,5–1,9 млрд куб м щорічно.

Удари по об'єктах у РФ

В ніч на 19 лютого безпілотники атакували нафтобазу у Великих Луках у Псковській області. Після нальоту там виникла пожежа. Тамтешній губернатор Михайло Ведерников підтвердив, що в результаті нальоту безпілотників на Великолуцькій нафтобазі загорівся резервуар.

А в ніч на 12 лютого дрони вдарили по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ у Волгоградській області. Цей арсенал є одним з найбільшим у ЗС РФ.

