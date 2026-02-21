'Не хвилюйся': The Guardian розкрила, що Путін сказав у день вторгнення в Україну

У день початку війни президент РФ понад дві години обговорював із пакистанським гостем двосторонні відносини та запевняв, що "все закінчиться за кілька тижнів".

У день початку повномасштабного вторгнення в Україну - 24 лютого 2022 року - правитель РФ Володимир Путін провів у Кремлі заплановану зустріч із тодішнім прем’єр-міністром Пакистану Імраном Ханом. Візит готувався кілька місяців, і Хан прибув до Москви саме в той момент, коли російські танки перетинали український кордон, пише The Guardian.

Попри історичність подій та шок у російських елітах, Путін не скасував переговорів з Ханом. За словами джерела, близького до пакистанської сторони, правитель РФ виглядав "спокійним" і протягом понад двох годин обговорював із гостем двосторонні відносини між Москвою та Ісламабадом.

Після офіційної частини Путін запросив Хана на незапланований розкішний обід у Кремлі. Під час розмови пакистанський прем’єр порушив тему війни, яка розпочалася лише кілька годин тому. Путін відповів:

Відео дня

"Не хвилюйся про це. Це закінчиться за кілька тижнів".

Напередодні вторгнення - як все починалося

За даними The Guardian, американські спецслужби протягом кількох тижнів отримували сигнали про те, що Путін може планувати вторгнення в Україну. Він міг планувати це з 2020 року.

Українські прикордонники у другий тиждень лютого перехопили важливе повідомлення від командира чеченського підрозділу, дислокованого в Білорусі, до Рамзана Кадирова. У ньому командир доповів, що його підрозділ вже на місці та незабаром буде в Києві.

Втім, Зеленського це не переконало. Вже у день повномасштабного вторгнення президент дзвонив колишньому прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону з проханням подзвонити очільнику Кремля Володимиру Путіну та переконати припинити війну.

Також стало відомо, що напередодні масштабного вторгнення російських військ, тодішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба отримав тривожні сигнали під час візиту до Вашингтона. 22 лютого представники американської розвідки показали йому точки, де "російські танки прогрівали свої двигуни та чекали на перетин кордону". Він розповів, про що говорив з Байденом у той день.

Вас також можуть зацікавити новини: