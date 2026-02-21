Найновіший авіаносець США Ford запустив 'зворотній відлік' до удару по Ірану, - Defence Express

USS Gerald R. Ford увійшов у Середземне море, аналітики вказують на можливу підготовку авіаносця до ударів по Ірану та підтримку безпеки Ізраїлю.

Найновіший атомний авіаносець ВМС США USS Gerald R. Ford 20 лютого пройшов Гібралтарську протоку та увійшов у Середземне море. Фото корабля під час проходу вже з’явилися у відкритому доступі, пише Defence Express.

На тлі загострення на Близькому Сході аналітики розцінюють цей перехід як умовний "зворотний відлік" до можливих ударів по Ірану. Мінімальний термін, за який авіаносець може дістатися східної частини Середземного моря, оцінюється приблизно у чотири доби. Саме звідти палубна авіація здатна діяти по цілях на відстані понад 1500 км – за умови використання повітряних танкерів.

Крім того, ракетні есмінці авіаносної ударної групи можуть забезпечувати протиракетне прикриття Ізраїлю у разі можливих атак з боку Ірану.

Не виключається і сценарій, за якого USS Gerald R. Ford приєднається до іншого американського авіаносця – USS Abraham Lincoln, який уже перебуває в районі Аравійського моря. Перехід туди може зайняти від 10 до 14 діб.

"Форд" перебуває у морських походах із 24 червня 2025 року – вже понад вісім місяців. Це його другий перехід через Атлантику на схід за цей період. Активна експлуатація корабля викликала занепокоєння у військових колах, адже раніше планувалося його повернення на базу для ремонту після операцій біля берегів Венесуели. Проте у Вашингтоні вирішили продовжити розгортання через дефіцит доступних сил.

Наразі ВМС США формально мають 10 авіаносців, однак частина з них перебуває в ремонті або на обслуговуванні. Зокрема USS Nimitz завершив свій останній похід і готується до списання. Фактично Пентагон може підтримувати у розгорнутому стані близько п’яти авіаносців та чотири ударні групи одночасно.

Додатковою ознакою можливого загострення аналітики називають концентрацію літаків дальнього радіолокаційного виявлення E-3 AWACS у регіоні, що може свідчити про підготовку до масштабних операцій.

Напруга навколо Ірану

Цього тижня Іран та США провели переговори, під час яких обговорили ядерну програму Тегерану. За даними Reuters, не було жодних ознак того, що угода у тривалому спорі щодо ядерної програми Ірану буде укладена найближчим часом.

Агентство зазначає, що Вашингтон готується до "тижневих" операцій проти Ірану, на відміну від попередніх, більш обмежених по часу кампаній. Видання зазначає, що у разі тривалої кампанії удари можуть бути спрямовані не лише по ядерній інфраструктурі, а й по державних та безпекових об’єктах Ірану.

