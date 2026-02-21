Захід може змусити РФ програти в Україні: The Telegraph розкрив, що для цього потрібно

Те, що Путін не зміг досягти хоч найменших успіхів у війні проти України, принижує його.

Чотири роки тому РФ почала своє провальне вторгнення в Україну. І тепер відсутність досягнення заявлених цілей принижує російського диктатора Володимира Путіна.

Як пише оглядач The Telegraph Чарльз Мур, через війну майже 10 млн українців були змушені покинути свої домівки. За офіційними даними, загинуло понад 55 тис. українських військових і понад 15 тис. цивільних.

"Кількість загиблих серед цивільного населення за 2025 рік зросла більше, ніж за всі попередні. А російські атаки на енергетичну інфраструктуру в найхолоднішу зиму війни спрямовані на те, щоб заморозити українців на смерть", - написало видання.

Відео дня

Журналісти вказали, що за Дональда Трампа адміністрація США обернулася проти України, тому багато мирних жителів загинули через відсутність протиповітряної оборони, яку раніше надавав Вашингтон.

Втрати РФ у війні проти України

РФ, ймовірно, втратила понад 325 тис. солдатів убитими і втричі більше поранених або зниклих безвісти. А за останні два місяці армія РФ втратила більше солдатів, ніж прийняла на службу.

"Розум Путіна не стурбований цим, поки досягаються поставлені цілі. Російський народ може змиритися з "ціною, яку варто заплатити". Але цілі не досягаються", - констатувало видання.

Відсутність результату настільки принизлива, що Путін вважає, що його єдиний шанс - це продовжувати війну.

"Якби він зараз відступив, всі нерозв'язні питання обрушилися б на нього", - зазначили журналісти.

Як цим може скористатися Україна

На тлі цього Україна може показати певні успіхи. Вона стримує одну ядерну державу, яку підтримує інша ядерна держава (Китай). Ці "непереборні" труднощі не зломили її.

"Україна - єдина європейська країна, яка брала участь у великомасштабній війні в Європі з 1945 року. Вона стала провідною військовою державою на нашому континенті", - підкреслило видання.

Успіхи України в Чорному морі

Ще більш примітно, як зазначило видання, що Україна тримає весь російський Чорноморський флот у порту і атакувала російський підводний човен у сухому доці, не маючи при цьому військово-морського флоту.

"Україна - найвинахідливіша військова держава нашого часу. На її тлі Путін і його соратники виглядають повільними і негнучкими", - висловили думку журналісти.

Чого домігся Путін

Однак Путін домігся більшого успіху не на фронті, а у війні за зовнішнє сприйняття. Його головна перевага полягає в тому, що він знає, чого хоче, в той час як у НАТО цілі розпливчасті, суперечливі і, до того ж, коротка тривалість уваги.

Видання підкреслило, що мало хто любить Путіна, але він поширює свою версію подій - що у РФ є обґрунтовані претензії, що Україна корумпована, недемократична і не є справжньою державою, що НАТО становить загрозу, на яку росіяни можуть законно скаржитися, і що Україна не може перемогти.

"З причин, які залишаються неясними, Білий дім приймає цю версію. Деякі прихильники Трампа навіть бачать в Путіні свого справжнього союзника в боротьбі проти "пробудженої свідомості"", - написало видання.

Роль Трампа

Трамп неявно (іноді явно) підтримує версію подій Путіна і ніколи не підтримує те, що своїм нападом глава Кремля порушив основоположне правило миру, змінивши кордони Європи силою.

В ході поточних переговорів Трамп постійно залякує і звинувачує Україну в недостатніх поступках, але ніколи не висуває чітких вимог до РФ про будь-які поступки.

Путін уважно спостерігає за всім цим і бачить, що у Трампа немає жодних принципових позицій, тому він продовжує наполягати.

Переговори про припинення війни в Україні

Нещодавно в Женеві пройшов черговий раунд мирних переговорів між Україною і РФ, проте закінчився він без прориву. Президент Володимир Зеленський висловив невдоволення такою ситуацією, а у Трампа, навпаки, заявили про "значний прогрес".

При цьому американські сенатори-демократи, які днями відвідали Україну, пообіцяли домагатися прийняття нових жорстких санкцій в енергетичній сфері та інших законів, щоб чинити тиск на РФ і змусити її припинити війну.

Вас також можуть зацікавити новини: