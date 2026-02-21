У Росії похвалились 'чудо-зброєю' для збиття українських дронів, але є незручний нюанс

Жодних візуальних доказів застосування таких програмованих снарядів немає.

Росіяни на початку цього місяця під час міжнародної оборонної виставки World Defense Show 2026 у Саудівській Аравії представили 30-мм снаряди із програмованим підривом для полювання на безпілотники. При цьому вже з’явилося відео, на якому ударний гелікоптер Ка-52М начебто успішно збиває такими снарядами українські дрони.

Водночас експерти Defense Express зауважують, що, попри заяви, жодних візуальних доказів застосування таких програмованих снарядів на відео не видно.

Натомість у кадр неодноразово потрапляли трасери, яких не мають програмовані снаряди, але мають звичайні, зауважують аналітики.

"До того ж програмовані снаряди мали б вибухнути ще на підльоті до безпілотника, а сенсу змішувати в одній стрічці програмовані й не програмовані, просто немає. Також можна звернути увагу й на те, що після першого ж влучання на місці безпілотників ставався вибух. Це є або наслідком детонації бойової частини дрона, або детонації звичайного 30-мм уламково-фугасно-запалювального 3УОФ8 чи уламково-трасувального 3УОР6, адже вони самі по собі досить потужні", - пояснюють у Defense Express.

Крім того, такі програмовані снаряди уражають ціль не вибухом, а шрапнеллю, що розкидається після детонації, й навряд чи вона зможе ініціювати бойову частину дрона, або щонайменше це буде траплятись не кожен раз як на відео.

Тому, очевидно, ворог наразі не застосовує нові програмовані 30-мм снаряди. Натомість для перехоплення безпілотників використовують ймовірно стрічку із уламково-фугасно-запалювальними 3УОФ8 та уламково-трасувальними 3УОР6, підсумовують аналітики.

Війна дронів в Україні

Раніше ЗМІ писали, що українські війська на фронті обгортають акумуляторні батареї дронів у устілки для взуття з підігрівом, щоб зберегти їх оптимальну температуру під час польоту.

Також WSJ писало, що українські Збройні сили успішно використовують повітряні кулі для ударів вглиб Росії, а також для розвідки, транспортування і як приманку.

