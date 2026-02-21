Глава Xbox Філ Спенсер залишає Microsoft – після майже 40 років роботи

Сара Бонд, яку багато хто вважав наступним лідером Xbox, також йде у відставку.

Microsoft повідомила про великі кадрові зміни в ігровому підрозділі. Філ Спенсер залишить посаду генерального директора вже 23 лютого. Він працював у компанії понад 38 років, а 12 з них очолював Xbox, пише IGN.

Спенсер підкреслив, що вирішив піти з компанії за власним бажанням ще в 2025 році і з тої пори будував план з передачі Xbox в нові руки. До літа він залишиться в компанії в якості радника – для плавної передачі справ.

Його місце займе Аша Шарма – поточний президент підрозділу Microsoft CoreAI. Це напрямок, що розробляє проєкти з Copilot. За її словами, тепер компанію чекають якісні ігри з незабутніми історіями та персонажами, готовність йти на ризики та підтримка сміливих ідей.

Вона також підкреслила, що компанія захистить індустрію від генерації контенту нейромережами і відмовиться від "бездушного AI-слопа".

При цьому Сара Бонд, яку багато хто сватав в якості наступного лідера Xbox, також йде з компанії – за інформацією ЗМІ, вона подала заяву про відставку. Метт Буті, який керує Xbox Game Studios, отримає підвищення і стане директором з контенту.

За чутками, новий Xbox буде повноцінним ігровим ПК на базі Windows, зберігаючи при цьому звичний консольний інтерфейс. На нього можна буде встановити Steam, Epic Games Store, Microsoft Office та інші додатки.

Раніше стало відомо, що Sony збирається активніше монетизувати власників PS5, щоб не підвищувати вартість консолі на тлі подорожчання пам'яті. У ЗМІ підозрюють, що мова може йти про підвищення вартості ігор і передплати PS Plus.

