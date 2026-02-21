Поки Трамп зосереджений на Гренландії, РФ націлилася на ще один ласий шматок в Арктиці, - WSJ

Мало де в Арктиці можна знайти більш бажане місце для Росії, ніж Шпіцберген.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що хоче отримати контроль над Гренландією, щоб не допустити її захоплення Росією і Китаєм. Однак в Арктиці є ще один острів НАТО, на якому Росія і Китай реально присутні і поглиблюють співпрацю. Як пише The Wall Street Journal, мова йде про архіпелаг Шпіцберген, який є частиною Норвегії. За договором 1920 року доступ сюди дозволений багатьом країнам, включаючи Росію, Китай і США, за умови, що всі сторони утримаються від використання її у військових цілях.

"Місця, які колись були периферійними для світової політики, особливо Арктика, стали новими гарячими точками. І мало де в Арктиці можна знайти більш бажане місце, ніж Шпіцберген, розташований на найкоротшому шляху польоту російських ракет, націлених на США, і володіє природними ресурсами, які Норвегія ревно оберігала протягом десятиліть", - пише WSJ.

США і Норвегія заявляють, що китайський науковий центр на Шпіцбергені є центром військових досліджень. Єдиний університет Шпіцбергена минулого року заборонив в'їзд китайським студентам після того, як норвезька внутрішня розвідка охарактеризувала їх як загрозу безпеці.

Також норвезькі чиновники вказують на численні недавні загрозливі заяви з Москви. Так, Міністерство закордонних справ Росії поставило під сумнів суверенітет Осло над Шпіцбергеном, який становить майже п'яту частину норвезької території, а депутати РФ запропонували досягти угоди з президентом США з питання поділу арктичних територій.

"Нам вкрай необхідний Шпіцберген. Там будуть створені величезні бази, здатні впливати на всю Арктику", – заявив у січні минулого року російський відставний генерал Андрій Гурульов. Він сказав, що Росія повинна взяти під свій контроль і посилити свою військову присутність у регіоні, включаючи зростаючий флот атомних криголамів.

У відповідь Норвегія посилила контроль над Шпіцбергеном. Було збільшено морське патрулювання фрегатами, посилено правила для іноземців і обговорюється початок розвідки навколишнього морського дна, що містить родовища цінних рідкоземельних елементів, затребуваних сучасною промисловістю.

Слабке місце архіпелагу

"Віддаленість Шпіцбергена робить його вразливим", – сказала Хедвіг Мое, яка раніше обіймала посаду заступника директора норвезької внутрішньої розвідки.

Так, у січні судно, що перевозило продовольство на Шпіцберген, було змушене зупинитися по дорозі через технічні неполадки, в результаті чого архіпелаг на кілька днів залишився без поставок продовольства. Підводні кабелі, що забезпечують зв'язок з інтернетом, вразливі для саботажу.

"Очевидно, що Шпіцберген – це друга або третя падаюча кісточка доміно, якщо ми опинимося в реальному конфлікті між НАТО і Росією", – сказав Андреас Естхаген, експерт з Арктики з незалежного Інституту Фрітьофа Нансена. "Я все ще не думаю, що це найімовірніший сценарій, але зараз він набагато ймовірніший, ніж кілька місяців тому, через те, що Сполучені Штати підривають як НАТО, так і територіальний суверенітет".

Трамп і Гренландія

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп хоче купити Гренландію, але не виключає військовий сценарій.

1 лютого Трамп заявив, що угода щодо Гренландії вже майже узгоджена. Він зазначив, що це буде "дуже вигідна угода" з точки зору національної безпеки США.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що система протиракетної оборони (ПРО) США була б непридатною, якби Гренландія перебувала під контролем Росії або Китаю. Тому, за його словами, Трамп хоче зробити все заради національної безпеки США.

