Чому Угорщина заблокувала кредит ЄС Україні: Politico назвало головну причину

Угорщина поставила під загрозу виділення кредиту Євросоюзу для України на суму 90 млрд євро, вимагаючи відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Чого домагається Орбан

Як пише Politico, прем'єр-міністр Віктор Орбан намагається використовувати антиукраїнські настрої як зброю перед ключовими виборами, на яких він ризикує втратити владу, якою володіє ось уже 15 років.

"Україна шантажує Угорщину, зупиняючи транзит нафти... щоб створити перебої в постачанні до Угорщини і підняти ціни на паливо перед виборами. Ми не піддамося цьому шантажу", - заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто.

Як це вплине на Україну

Видання зазначило, що загроза Угорщини накласти вето на цей кредит - серйозний удар для України.

"Києву буде важко підтримувати військові дії без нових коштів, що поставить його в невигідне становище на триваючих переговорах з РФ", - акцентувало видання.

Коли почалися проблеми

Перші ознаки проблем з'явилися вчора вранці. Як повідомляє видання з посиланням на дипломатів Євросоюзу, посол Угорщини в ЄС вимагав, щоб нацзборам країни дали 8-тижневий термін для вивчення законодавства ЄС.

Відзначається, що посли ЄС повинні були дати остаточне схвалення кредиту до вівторка - в день 4-ї річниці вторгнення РФ в Україну.

З чого почалися проблеми

У новому протистоянні Орбан звинувачує Україну в припиненні поставок російського газу до Угорщини з політичних причин. Україна відкинула ці звинувачення і заявила, що російські удари пошкодили енергетичну інфраструктуру.

Єврокомісія провела екстрене засідання на початку цього тижня для врегулювання суперечки навколо газопроводу "Дружба" після того, як Угорщина і Словаччина у відповідь припинили постачання дизельного палива в Україну.

Кредит ЄС на 90 млрд євро

Лідери ЄС, включаючи Орбана, погодилися виділити кредит на суму 90 млрд євро в грудні 2025 року після декількох місяців напружених переговорів. В якості важливої поступки ЄС звільнив Угорщину, Словаччину і Чехію, які виступають проти надання подальшої допомоги Україні, від погашення вартості запозичення за кредитом.

Як найвірніший союзник російського диктатора Володимира Путіна, Орбан практично постійно погрожує заблокувати фінансову підтримку ЄС Україні або антиросійські санкції.

